Bluetooth su Windows 11 si disconnette? Il colpevole è spesso qui

Il Bluetooth su Windows 11 continua a creare più di un grattacapo a molti utenti, e non si tratta di un singolo difetto ma di una serie di comportamenti anomali che rendono l’esperienza d’uso tutt’altro che serena. Si va dalle disconnessioni improvvise alle icone che spariscono senza preavviso, passando per una qualità audio che cala proprio durante le chiamate e per periferiche segnalate come collegate anche quando in realtà non lo sono affatto.

Un quadro del genere mette in difficoltà chi lavora con cuffie senza fili, mouse, tastiere o altri accessori che dipendono dalla connessione wireless. E come se non bastasse, in alcune circostanze a peggiorare le cose ci pensano anche gli aggiornamenti di Windows, che invece di sistemare la situazione finiscono talvolta per complicarla ulteriormente. La buona notizia è che per diversi di questi malfunzionamenti esistono verifiche semplici da fare, senza bisogno di competenze particolari.

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Disconnessioni casuali e il ruolo del risparmio energetico

Tra i disturbi più diffusi del Bluetooth sul sistema operativo di Microsoft ci sono proprio le disconnessioni casuali dei dispositivi. Un momento tutto funziona, quello dopo la periferica si scollega. Molto spesso dietro a questo comportamento c’è il risparmio energetico, una funzione pensata per ridurre i consumi che però in certi casi finisce per interrompere il collegamento nel momento meno opportuno.

Per tenerla sotto controllo la procedura è piuttosto rapida. Bisogna entrare in Gestione dispositivi e da lì aprire le proprietà dell’adattatore Bluetooth. A quel punto si passa alla scheda dedicata all’alimentazione, dove compare l’opzione che consente al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia. Disattivandola, il PC smette di “addormentare” l’adattatore di propria iniziativa e le interruzioni improvvise dovrebbero diventare molto meno frequenti.

Si tratta di un intervento che richiede pochi clic e che vale la pena provare prima di tutto il resto, proprio perché il colpevole più comune delle cadute di connessione sui computer con Windows 11 si nasconde spesso lì.

Quando il comando Bluetooth scompare del tutto

Più fastidiosa è la situazione in cui il comando del Bluetooth svanisce completamente. Se non compare nemmeno nelle Impostazioni rapide, il primo passo sensato è ancora una volta controllare Gestione dispositivi, per capire se il sistema riesce effettivamente a vedere il componente oppure no.

Nel caso in cui l’adattatore non venga rilevato in modo corretto, si può tentare di disinstallarlo e poi usare la funzione Rileva modifiche hardware, che spinge il sistema a cercare di nuovo le componenti presenti e a reinstallarle. È una sorta di ripartenza pulita che in parecchie occasioni basta a far riapparire il dispositivo mancante.

Se nemmeno questa strada porta risultati, può rendersi necessario reinstallare i driver scaricandoli direttamente dal sito del produttore, così da avere a disposizione la versione più adatta al proprio hardware. Quando però, dopo tutti questi tentativi, l’adattatore continua a non farsi vedere, a quel punto l’ipotesi di un vero e proprio problema hardware diventa concreta.

Fonte: TecnoAndroid