AirPods, Apple aggiungerà una nuova notifica che vi salverà la giornata

Le AirPods sono probabilmente tra i prodotti più curiosi mai lanciati da Apple. Il bisogno di averle è nato in buona parte da una scelta precisa dell’azienda, cioè l’eliminazione del jack per le cuffie avvenuta ormai dieci anni fa. Oggi moltissime persone si portano in tasca questi auricolari quasi magici che fanno molto più che riprodurre musica. Eppure c’è un difetto piccolo e fastidioso che continua a creare grattacapi, e la cosa più irritante è che non dipende tanto dall’hardware quanto da un’attenzione che manca nel software.

Sul fronte delle prestazioni c’è poco da rimproverare. Gli auricolari offrono una cancellazione del rumore tra le migliori della categoria e possono funzionare anche come apparecchio acustico. Migliorano un po’ quasi ogni anno, generazione dopo generazione. Proprio per questo il problema di cui si parla qui stona ancora di più, perché potrebbe essere risolto con un intervento davvero semplice.

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Il promemoria che già esiste e funziona bene

Oggi, quando le cuffiette hanno la batteria bassa e si collega iPhone alla corrente, compare una notifica che suggerisce di caricare anche gli auricolari. Il ragionamento di Apple è piuttosto lineare. Se si sta già ricaricando il telefono, mettere in carica pure le AirPods non costa nessuna fatica in più. Un promemoria del genere ha evitato più volte a parecchi utenti di ritrovarsi con gli auricolari scarichi senza nemmeno saperlo.

Il punto è che questa logica si ferma a metà strada. Esiste infatti un’altra situazione, molto comune tra chi usa le AirPods ogni giorno, in cui un avviso farebbe davvero la differenza e che invece passa del tutto inosservata.

Quando un auricolare resta scarico nella custodia

Chi possiede gli auricolari Apple da un po’ di tempo conosce bene la scena. Qualcosa finisce tra i contatti della custodia di ricarica e uno dei due auricolari smette di caricarsi. Al momento di tirarli fuori ci si accorge che uno è completamente scarico. Una passeggiata, il tragitto verso il lavoro o qualsiasi altro momento in cui servivano finisce così rovinato.

La soluzione sembra quasi ovvia. Basterebbe un avviso automatico capace di segnalare che uno degli auricolari non si sta ricaricando. Se un’AirPod si trova nella custodia e l’altra non risulta rilevata nell’orecchio, è ragionevole dedurre che sia anch’essa all’interno del case ma senza ricevere corrente. A quel punto Apple potrebbe invitare l’utente a sistemare meglio l’auricolare oppure a controllare che non ci sia qualche ostacolo tra i pin.

Si tratterebbe di una correzione software minima per un fastidio tutt’altro che trascurabile. Sarebbe l’ennesimo esempio di quella “magia” tipica dell’azienda, in grado di avvertire in anticipo che qualcosa non va con uno dei due auricolari prima che sia troppo tardi. L’auspicio è che una funzione simile possa arrivare con un futuro aggiornamento di iOS.

Per chi non avesse ancora un paio di auricolari della mela, le AirPods Pro 3 di ultima generazione sono attualmente in offerta a circa 165 euro.

Fonte: TecnoAndroid