Avengers: Doomsday, il nuovo poster svela alcune novità importanti

Un nuovo poster di Avengers: Doomsday è stato mostrato al Comic Con Málaga lo scorso 3 ottobre e, pur non aggiungendo granché sulla trama del film, è riuscito ad accendere la curiosità dei fan. Il merito va tutto a tre figure femminili che compaiono accanto al Dottor Doom e di cui, almeno per ora, non si sa praticamente nulla.

La nuova locandina non svela quindi dettagli inediti sull’intreccio generale della pellicola. Eppure basta uno sguardo per capire perché gli appassionati ci abbiano passato sopra ore intere. In un’immagine promozionale ogni elemento viene scelto con cura e quei tre personaggi sullo sfondo non sembrano affatto messi lì per caso.

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Il Dottor Doom e le misteriose Streghe di Latveria

Credits: TecnoAndroid

Al centro della scena c’è il celebre villain, piazzato ai piedi di un’imponente scalinata che con buona probabilità si trova all’interno della Latveria, il suo regno. Alle sue spalle spiccano tre streghe, ognuna con abiti di un colore diverso. Un dettaglio piccolo ma tutt’altro che banale, perché fa pensare a ruoli e identità ben distinti.

I fan hanno già iniziato a chiamarle in modo informale Streghe di Latveria, un soprannome nato spontaneamente in rete. Marvel Studios però non ha confermato nulla e sulla loro identità vige il massimo riserbo. Quello che traspare dal poster è che queste figure avranno con ogni probabilità il compito di aiutare il sovrano latveriano a mettere in atto il suo grande piano. E appare piuttosto difficile che si tratti di personaggi del tutto sconosciuti al pubblico.

Chi potrebbe nascondersi dietro le tre streghe

Spostando l’attenzione sul lato più magico del Marvel Cinematic Universe, i candidati ideali non mancano di certo. I primi nomi che vengono in mente sono Doctor Strange, Clea e Scarlet Witch. Il destino di tutti e tre è rimasto in sospeso dopo gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e una loro ricomparsa in questa veste avrebbe senso dal punto di vista narrativo.

Le ipotesi però non si fermano qui. Tra le possibilità circola anche Bruce Banner, rapito proprio da Doom al termine di Avengers: Endgame Extra, il nuovo finale che secondo il regista Anthony Russo fa da ponte verso il prossimo capitolo corale. C’è poi Sylvie, la variante vista nella serie Loki, che sarebbe una scelta coerente visti i suoi legami con il collasso del multiverso.

Più improbabile, anche se non da escludere del tutto, è il coinvolgimento di qualche volto apparso in Agatha All Along. In questo caso si parla di Agatha Harkness, Jennifer Kale o Morte, personaggi che hanno già familiarità con la stregoneria e che potrebbero adattarsi bene al ruolo di alleate oscure.

Va detto che lo studio difficilmente scoprirà le carte prima dell’uscita in sala. La scelta di lasciare il mistero intatto tiene viva la discussione e permette alle teorie dei fan di moltiplicarsi senza sosta. Il dubbio sulle Streghe di Latveria è destinato quindi ad accompagnare la lunga attesa fino al debutto di Avengers: Doomsday, fissato per il 18 dicembre.

Fonte: TecnoAndroid