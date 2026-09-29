GXTrust Acira, la tastiera meccanica 60% tocca il minimo storico

Su Amazon è attiva oggi una promozione che riguarda la tastiera meccanica da gaming GXTrust Acira, un modello compatto pensato per chi gioca e vuole liberare spazio sulla scrivania. Lo sconto del 41% fa scendere il prezzo finale a 29,49 euro, una cifra che coincide con il minimo storico registrato per questo prodotto. In pratica non è mai costata meno di così.

L’offerta è disponibile e acquistabile direttamente dalla pagina dedicata sullo store. Per chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa una tastiera meccanica senza spendere troppo, questa riduzione arriva in un momento favorevole. Il prezzo scontato infatti si abbassa parecchio rispetto a quello di listino, e il vantaggio si sente soprattutto su un accessorio che di solito viene scelto con una certa attenzione, perché lo si usa ogni giorno e per molte ore di fila.

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Il formato mini al 60% e il risparmio di spazio

La prima cosa che salta all’occhio della GXTrust Acira è la sua forma. Il produttore l’ha pensata per chi desidera un modello piccolo ma senza rinunciare alle funzioni che servono davvero durante le partite. Il fattore di forma mini al 60% riduce l’ingombro complessivo sul piano di lavoro, e questo si traduce in un beneficio molto concreto per chi gioca.

Con meno spazio occupato dalla tastiera resta più margine per muovere il mouse e per sistemare gli altri accessori che di solito affollano la postazione. Non è un dettaglio da poco, soprattutto per chi ha una scrivania stretta o condivide la stanza con altri mobili. La soluzione ultracompatta si adatta bene anche alle postazioni di dimensioni contenute, dove ogni centimetro recuperato fa la differenza.

Ridurre le dimensioni però non significa perdere funzionalità. Nonostante il corpo più piccolo, il formato mini 60% conserva quanto serve per offrire un’esperienza simile a quella di una tastiera tradizionale. La differenza principale sta proprio nello spazio occupato, che è sensibilmente inferiore.

Switch Outemu rossi e retroilluminazione RGB personalizzabile

Il cuore della periferica è rappresentato dagli interruttori meccanici Outemu rossi, progettati per garantire una digitazione reattiva. È un aspetto che conta parecchio nel gaming, dove la risposta rapida dei tasti accompagna ogni comando impartito durante una sessione. Gli switch sono stati inoltre testati fino a 50 milioni di sequenze di tasti, una caratteristica che contribuisce alla loro resistenza e quindi alla durata dell’accessorio nel corso del tempo.

Accanto alla parte meccanica c’è quella estetica, che su un prodotto del genere non viene mai trascurata. Acira integra una retroilluminazione RGB capace di riprodurre 16,8 milioni di colori, così da poter cambiare l’aspetto della tastiera scegliendo fra una gamma di tonalità davvero ampia. Chi ama curare ogni dettaglio della propria postazione può quindi regolare le luci in base ai propri gusti e allo stile dell’ambiente in cui gioca.

La possibilità di intervenire sull’illuminazione rende la periferica facilmente adattabile a setup diversi, da quelli più sobri a quelli più colorati. Il tutto resta racchiuso in un corpo ridotto che, grazie al formato mini 60%, occupa poco spazio sul piano di lavoro. Con lo sconto del 41% la tastiera meccanica da gaming GXTrust Acira si trova ora su Amazon a 29,49 euro, il prezzo più basso mai raggiunto finora.

Fonte: TecnoAndroid