Google Pixel 11 Pro: HiLight sale a 9 colori e si prepara ai messaggi

Pixel HiLight si prepara ad ampliare la tavolozza dei colori e ad accogliere il supporto ai messaggi. Si tratta di una delle novità che Google ha introdotto con la serie Google Pixel 11 ed è riservata in particolare ai modelli Pro. Il principio è semplice ma ingegnoso, perché il sistema si basa sul LED del flash posteriore e trasforma una piccola matrice luminosa in un indicatore visivo. L’uso ideale è quello di avvisare gli utenti quando arriva una chiamata, con un segnale luminoso che affianca le classiche notifiche sonore e le vibrazioni.

Al momento del lancio il colosso di Mountain View aveva messo a disposizione soltanto cinque colorazioni, una scelta piuttosto contenuta per una funzione che punta tutto sulla personalizzazione. Da tempo però circolava l’ipotesi che l’azienda potesse aggiungerne altre a breve, e ora quell’indiscrezione trova una conferma abbastanza concreta direttamente nel software.

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Nove colori per Pixel HiLight con Android 17 QPR2

La scoperta arriva dalla beta 5 di Android 17 QPR2, dove all’interno del menu di personalizzazione di Pixel HiLight sono comparse altre quattro colorazioni. Queste nuove tinte non sostituiranno quelle già presenti ma andranno ad affiancarle, portando il totale a nove opzioni.

In pratica chi possiede uno dei modelli compatibili dovrebbe presto poter scegliere tra bianco, rosso, blu, verde acqua, ciano, rosa, viola, giallo e verde. Un ventaglio decisamente più ricco rispetto alla dotazione iniziale, che permette di adattare l’effetto luminoso ai propri gusti con maggiore libertà. Non si parla di una rivoluzione, certo, ma di un ritocco che rende la funzione più flessibile e più vicina alle abitudini di chi ama personalizzare ogni dettaglio del proprio smartphone.

Il pacchetto di novità comunque non si ferma all’aspetto estetico. Sempre nel codice della stessa versione beta di Android 17 QPR2 sono stati individuati alcuni riferimenti al supporto per i messaggi, un’aggiunta che con ogni probabilità verrà resa disponibile agli utenti in tempi brevi. Se le cose andranno così, Pixel HiLight diventerebbe uno strumento ancora più utile nella vita di tutti i giorni, capace di segnalare non solo le telefonate ma anche le conversazioni scritte.

Messaggi dei contatti preferiti, la promessa di Google

Questa evoluzione non arriva del tutto a sorpresa. Durante l’evento di presentazione della serie Pixel 11, infatti, Google aveva già dichiarato l’intenzione di estendere le capacità di HiLight fino a includere i messaggi dei contatti preferiti. A giudicare da quanto emerso nella beta, quel traguardo sembra ormai piuttosto vicino.

Rimane però un punto ancora da chiarire. Non è noto se la novità riguarderà soltanto Google Messaggi oppure se coinvolgerà anche applicazioni di terze parti come WhatsApp, un’opzione che amplierebbe parecchio l’utilità della funzione considerando quante conversazioni passano ogni giorno attraverso le app di messaggistica più diffuse. Per ora il codice non offre indicazioni precise in un senso o nell’altro.

Fonte: TecnoAndroid