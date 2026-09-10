GTA 6, Jason e Lucia possono lasciarsi: cosa svela il video

Il countdown per GTA 6 segna 70 giorni all’appuntamento del 19 novembre, e mentre l’attesa si fa più densa arriva un contributo che aggiunge parecchia carne al fuoco: un video di 26 minuti, curiosamente la stessa durata dell’anteprima ufficiale diffusa a fine agosto, che porta a galla dettagli finora inediti sul gioco più desiderato dell’anno. Tra questi, il fatto che Jason e Lucia possano anche lasciarsi, cosa che apre scenari piuttosto interessanti sul rapporto tra i due protagonisti.

Il filmato è opera dello youtuber italiano MikeShowSha, che in pochi giorni ha raccolto quasi 2 milioni di visualizzazioni. Numeri che dicono molto sul livello di fame che circonda il titolo Rockstar, ma anche sulla qualità del materiale messo in campo, perché non si tratta della solita compilation di voci di corridoio e presunte fughe di notizie.

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Due ore di prova negli uffici di Rockstar North

La differenza sostanziale è tutta qui. Il video nasce da una sessione di prova vera e propria, un paio d’ore passate con il controller in mano negli uffici di Rockstar North, più un’intervista a Rob Nelson, Head of Development e Co Studio Head. Non ricostruzioni, non ipotesi, non frame analizzati al rallentatore in cerca di indizi nascosti. Chi ha seguito il ciclo di comunicazione di Grand Theft Auto VI negli ultimi anni sa bene quanto sia raro poter mettere le mani sul gioco prima del lancio, considerando quanto Rockstar sia storicamente ermetica su tutto ciò che riguarda i suoi progetti più grossi.

Il risultato è un approfondimento che vale la mezz’ora di visione, soprattutto per chi ha già consumato fotogramma per fotogramma i 26 minuti di anteprima ufficiale usciti a fine agosto e adesso si ritrova con poco altro da masticare. Le informazioni raccolte durante la prova e nel confronto diretto con Nelson coprono aspetti che il materiale promozionale aveva lasciato volutamente in ombra.

Il legame tra i due protagonisti non è scolpito nella pietra

Il dettaglio destinato a far discutere più di tutti riguarda proprio la coppia al centro della storia. Che Jason e Lucia possano prendere strade separate significa che il rapporto tra i due non è un binario fisso su cui il giocatore si limita a scorrere, ma qualcosa che ha un margine di evoluzione. Per una serie che ha costruito la propria identità narrativa su protagonisti singoli o su terzetti che restano insieme fino ai titoli di coda, è una novità non banale.

Il day one resta fissato al 19 novembre, data che Rockstar ha confermato dopo un percorso non esattamente lineare. Da qui al lancio la finestra si stringe e il flusso di informazioni ufficiali, storicamente, tende a intensificarsi nelle ultime settimane. Nel frattempo, chi vuole farsi un’idea più concreta di come si muove il gioco ha a disposizione un materiale che arriva direttamente da chi lo ha provato, con tutto il valore aggiunto che questo comporta rispetto alle mille ricostruzioni circolate online negli ultimi mesi.

Per la community italiana, poi, c’è un elemento in più: il fatto che l’accesso alla prova sia passato per un creatore di casa nostra è un segnale del peso che il pubblico italiano ha acquisito agli occhi di Rockstar, che con GTA 6 punta a numeri di vendita difficilmente paragonabili a qualsiasi altra uscita videoludica.