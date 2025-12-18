GPT-5.2, la risposta di OpenAI alla sfida di Google

Il lancio di Gemini 3 Pro ha cambiato gli equilibri del settore. OpenAI non poteva restare ferma. Dopo settimane di confronti sui benchmark, arriva GPT-5.2. Il nuovo modello nasce per colmare un divario evidente. La precedente generazione aveva deluso molti utenti. Le critiche avevano colpito qualità e innovazione. Alcuni modelli più vecchi erano stati ripristinati. La fiducia sembrava incrinata. GPT-5.2 segna quindi una fase di rilancio. OpenAI punta su maggiore affidabilità. Ridurre le allucinazioni è una priorità dichiarata. I test interni indicano un calo del trenta per cento. Questo rende il sistema più adatto alla ricerca. Migliora anche l’analisi di contenuti informativi.

La sicurezza riceve nuove attenzioni. Sono stati rafforzati i filtri per situazioni sensibili. Il modello riconosce meglio segnali di disagio emotivo. Sono previste restrizioni automatiche per i minori. Anche i costi cambiano. I prezzi aumentano rispetto al passato. OpenAI parla però di uso più efficiente dei token. L’output diventa più mirato. L’infrastruttura è imponente. Microsoft e NVIDIA supportano l’addestramento. Le GPU di ultima generazione garantiscono potenza e scalabilità. GPT-5.1 resterà disponibile temporaneamente. Il passaggio sarà graduale nei prossimi mesi. L’azienda promette ulteriori miglioramenti. L’obiettivo è riconquistare la leadership. GPT-5.2 rappresenta un tentativo deciso. La competizione sull’AI entra in una nuova fase.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Con GPT-5.2 tre versioni e prestazioni da livello professionale

GPT-5.2 viene rilasciato in tre varianti distinte. Instant privilegia rapidità e risposte dirette. Thinking è pensato per compiti complessi. Pro rappresenta la versione più avanzata. I miglioramenti emergono chiaramente dai benchmark. Nei test matematici AIME 2025 il risultato è perfetto. Anche il ragionamento astratto mostra un salto netto. ARC-AGI registra percentuali mai raggiunte prima. Nei compiti ispirati al lavoro reale i dati sorprendono. GPT-5.2 Thinking supera il settanta per cento. Le prestazioni si avvicinano a quelle umane.

Presentazioni, fogli di calcolo e pianificazioni vengono gestiti autonomamente. I tempi di completamento risultano molto ridotti. I costi stimati sono drasticamente inferiori. Anche il coding beneficia dei miglioramenti. I test SWE-Bench segnano nuovi record. Scrittura e debugging risultano più precisi. Lo sviluppo di interfacce è più immediato. Spesso basta una singola istruzione. La comprensione dei documenti lunghi è più solida. Il modello mantiene coerenza oltre i duecentocinquantamila token. Anche la visione artificiale evolve. GPT-5.2 interpreta dashboard e schemi complessi. Questo amplia l’uso in ambito tecnico e finanziario. Migliora l’interazione con strumenti esterni. Il modello coordina sequenze operative articolate. Il risultato è un assistente più autonomo. GPT-5.2 mira a diventare uno standard professionale.