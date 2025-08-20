ChatGPT Agent: la novità di OpenAI che rivoluziona il lavoro

Chi non vorrebbe avere un sostituto per poter portare a termine il lavoro che gli viene affidato? Un sogno fino a poco tempo fa. Sogno che ora è possibile realizzare grazie allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Non a caso, OpenAI avrebbe lanciato una nuova funzione nel suo famoso chatbot ChatGPT. Funzione che consente all’utente di chiedere al chatbot di portare a termine un lavoro al posto suo.

Si tratta di una novità che non fa altro che attirare l’attenzione tra gli utenti. Secondo quanto diffuso, la nuova funzionalità è già disponibile per alcuni utenti di Usa, Canada e Regno Unito. Scopriamo dunque in questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito a ChatGPT Agent.

ChatGPT Agent: la novità introdotta da OpenAI

OpenAI, così come tante altre aziende che si stanno impegnando a ottimizzare i servizi basati sull’intelligenza artificiale, punta a offrire il meglio dell’esperienza d’uso del suo chatbot. Per fare ciò, ha deciso di introdurre una novità del tutto importante che va dunque incontro alle esigenze degli utenti.

Tra le particolarità di Agent, mostrate da OpenAI, c’è in primo luogo la capacità di integrarsi con servizi che app online, ma non solo. ChatGPT Agent è in grado di gestire i flussi di lavoro ottimizzando la routine degli utenti. In altre parole, ChatGPT Agent si afferma come vero e proprio assistente intelligente in grado di lavorare al posto dell’utente.

Come anticipato, Chatgpt Agent è già disponibile per alcuni utenti di Usa, Canada e Regno Unito che hanno una sottoscrizione di un abbonamento al piano Pro, Plus o Team. Secondo quanto diffuso finora, nei prossimi mesi tale servizio sarà disponibile anche per utenti dei Paesi Europei tra cui proprio l‘Italia. Giunti a questo punto non ci resta altro che chiederci quanto dovrà ancora attendere il nostro Paese per poter utilizzare questa novità OpenAI.