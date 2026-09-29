GPT-6.1 Astra, OpenAI blocca il lancio di ottobre per sicurezza

OpenAI ha deciso di rinunciare al lancio pubblico di GPT-6.1 Astra, il nuovo modello che l’azienda puntava a rendere disponibile nel mese di ottobre. La motivazione arriva direttamente dalla società, secondo cui il sistema non ha superato del tutto la soglia di sicurezza fissata al suo interno. È una scelta che cancella un’uscita già messa in calendario e che riguarda uno dei progetti più attesi della casa madre di ChatGPT.

Il nome scelto per questo modello di intelligenza artificiale lasciava intendere un passo in avanti nella famiglia GPT, con quell’aggiunta di Astra a distinguerlo dalle versioni precedenti. Adesso però i piani sono stati accantonati e il debutto davanti al grande pubblico non ci sarà, almeno non nelle modalità e nei tempi previsti fino a poco tempo fa.

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Perché GPT-6.1 Astra non arriverà al pubblico

Il punto centrale della vicenda sta tutto nell’asticella di sicurezza che OpenAI si è data. L’azienda ha spiegato che GPT-6.1 Astra non l’ha raggiunta pienamente. La formulazione è interessante perché non parla di un fallimento clamoroso ma di un risultato che si è fermato appena al di sotto del livello richiesto. Una differenza di sfumatura che però è bastata a far saltare il rilascio.

In altre parole il nuovo sistema è arrivato vicino all’obiettivo senza centrarlo del tutto, e questo scarto è stato considerato sufficiente per non metterlo nelle mani degli utenti. La società di Sam Altman ha quindi preferito fermarsi piuttosto che procedere con un modello che, per sua stessa ammissione, non soddisfaceva completamente i propri criteri interni. Una decisione che mette la sicurezza davanti alla tabella di marcia commerciale.

Il calendario saltato di ottobre

Il debutto di GPT-6.1 Astra era atteso per ottobre, una data ormai molto vicina. Proprio per questo lo stop pesa in modo particolare, visto che il progetto sembrava prossimo al traguardo e il lavoro di preparazione era evidentemente in fase avanzata. Con la rinuncia al lancio pubblico quella finestra resta vuota.

Da parte di OpenAI la spiegazione ufficiale si ferma alla questione della soglia di sicurezza non pienamente rispettata. Il modello soprannominato GPT-6.1 Astra non verrà quindi distribuito al pubblico come previsto, e l’uscita programmata per ottobre è stata cancellata dai piani dell’azienda.

Fonte: TecnoAndroid