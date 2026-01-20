Google Tasks: integrati i promemoria di Google Keep

Quando Google ha parlato per la prima volta dell’unificazione dei promemoria, nell’aprile del 2024, l’idea sembrava quasi banale nella sua semplicità. Ovvero smettere di frammentare le notifiche tra servizi diversi e dare finalmente a Google Tasks un ruolo centrale. All’epoca si parlava di un’integrazione futura dei promemoria di Google Keep, ma come spesso accade, la teoria ha impiegato parecchio tempo prima di diventare pratica. I mesi sono passati tra aggiornamenti minori e silenzi, fino a quando, nel luglio del 2025, Google ha indicato la seconda metà dell’anno come periodo decisivo per completare la transizione.

Il cambiamento reale ha iniziato a farsi notare intorno al mese di ottobre. Ciò con un rollout lato server pensato per procedere per gradi. Aprendo Google Keep alcuni utenti hanno visto comparire un messaggio che lasciava intendere che qualcosa era cambiato. Oggi, a distanza di quasi due anni dall’annuncio iniziale, quella che sembrava una promessa lontana è diventata una funzione disponibile per un pubblico decisamente più ampio.

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Unificazione dei promemoria tra Google Tasks e Keep

Il segnale più evidente arriva direttamente dall’app delle note. Aprendo una nota su Google Keep, nella parte inferiore compare un avviso che non lascia spazio a dubbi: i promemoria ora sono attività di Google Tasks. La stessa informazione è visibile anche su Keep Web e chiarisce come i promemoria possano essere visualizzati e gestiti non solo da Keep, ma anche da Calendar, Tasks e Gemini.

La parte più riuscita dell’integrazione è probabilmente quella che evita di costringere l’utente a saltare da un’app all’altra. Quando l’orario dell’attività si avvicina, aprendo la nota su Google Keep compare una barra ben visibile che permette di segnare tutto come completato direttamente da lì. Un gesto semplice, che archivia sia l’attività su Tasks sia la nota su Keep, rendendo l’esperienza più coerente. Per chi non ha ancora notato tali cambiamenti, la soluzione è quasi sempre la stessa: assicurarsi che Google Keep e Google Tasks siano aggiornate all’ultima versione disponibile. Una volta fatto, la nuova gestione dei promemoria diventa parte integrante dell’ecosistema di Google.