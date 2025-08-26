Google Messaggi e Tasks si rinnovano con Material 3 Expressive

Dopo i recenti cambiamenti che hanno coinvolto diverse applicazioni dell’ecosistema, anche Google Messaggi e Tasks ricevono l’aggiornamento in versione stabile. Le novità, già avvistate nelle ultime settimane sulle beta, sono adesso disponibili per un numero sempre maggiore di utenti Android.

L’intento di Big G è rendere più coerente l’esperienza tra le sue applicazioni, con un linguaggio visivo che privilegia la chiarezza, le superfici pulite e l’organizzazione a “contenitori”. Vediamo più da vicino come cambiano le due app.

Google Messaggi e Tasks: le novità del redesign grafico

In Google Messaggi i cambiamenti sono evidenti già dalla pagina di ricerca, che ora mostra una griglia a otto etichette: “Da leggere”, “Noto”, “Sconosciuto”, “Speciali”, “Immagini”, “Video”, “Luoghi” e “Link”. Ognuna è racchiusa in un proprio contenitore, semplificando l’accesso ai diversi contenuti. Anche la schermata per avviare una nuova chat è stata ridisegnata, includendo un tasto per creare gruppi e un elenco di contatti più chiaro.

Le impostazioni ricevono lo stesso trattamento. Ogni voce ha il suo riquadro e gli interruttori appaiono in stile Material 3. Nella schermata contatti, invece, le azioni principali, come chiamate, videochiamate o ricerca, sono presentate sotto forma di pillole, a tutto vantaggio dell’immediatezza. L’aggiornamento in fase di lancio corrisponde alla versione 20250803_01_RC01.

Anche Google Tasks non resta indietro. Qui i cambiamenti si concentrano nella schermata di modifica delle attività. L’intero contenuto è ora racchiuso in un unico contenitore, con voci ben organizzate per dettagli, date e attività secondarie. Il pulsante per segnare un’attività come completata assume la forma di una pillola, in linea con il tema grafico. Nessuna variazione per la schermata principale o per il widget, che probabilmente riceveranno aggiornamenti futuri. L’update arriva con la versione 2025.08.04.795029857.3. Con queste modifiche, Google continua il suo percorso verso un sistema Android visivamente uniforme, più elegante e pratico da usare, in attesa di ulteriori novità che dovrebbero coinvolgere anche Gmail e Drive.