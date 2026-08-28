Google sposta 90 dipendenti del team AI responsabile

Un’email interna ha ufficializzato uno spostamento che dentro Google pesa più di quanto la parola riorganizzazione lasci intendere: il team dedicato alla AI responsibility, circa 90 persone finora inquadrate in Google DeepMind, passa sotto l’unità global affairs dell’azienda. Non un taglio, non una chiusura, ma un cambio di casella nell’organigramma che sposta un gruppo di lavoro dal laboratorio di ricerca all’area che si occupa dei rapporti con il mondo esterno, istituzioni comprese. E quando un team che studia rischi e impatto sociale dell’intelligenza artificiale cambia catena di comando, la notizia riguarda meno le scrivanie e più il modo in cui l’azienda decide di posizionare quel lavoro.

Il gruppo in questione, secondo quanto emerso dalla comunicazione interna, è quello che si concentra sui rischi legati ai sistemi di intelligenza artificiale e sulle ricadute che questi sistemi hanno sulla società. Materia delicata, per definizione, e materia che negli ultimi anni è diventata terreno di confronto continuo con regolatori, governi e opinione pubblica.

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Cosa significa passare sotto global affairs

L’unità global affairs di Google è la struttura che gestisce le relazioni istituzionali e il dialogo con i legislatori nei vari mercati in cui l’azienda opera. Portare lì un team che fino a ieri viveva dentro il perimetro della ricerca significa avvicinarlo, fisicamente e organizzativamente, alla parte dell’azienda che parla con chi scrive le regole. Una scelta che ha una logica evidente sul piano pratico, visto che gran parte delle discussioni sulla sicurezza dei modelli finisce puntualmente su tavoli normativi.

C’è però l’altra faccia della medaglia, quella che in casi del genere finisce sempre nelle chiacchiere di corridoio: un gruppo che studia i rischi tecnologici, se collocato accanto alle funzioni di relazione pubblica e policy, cambia inevitabilmente prospettiva. Meno vicino ai ricercatori che costruiscono i modelli, più vicino a chi quei modelli deve raccontarli e difenderli davanti alle autorità. Nell’email interna il passaggio viene presentato come un riassetto organizzativo, senza che risulti alcuna modifica del numero di persone coinvolte.

Novanta persone e il peso di un numero

Circa 90 dipendenti non sono una squadretta simbolica. In una divisione come DeepMind, dove la ricerca avanzata sull’intelligenza artificiale è il mestiere principale, un gruppo di quelle dimensioni dedicato interamente a responsabilità e impatto sociale racconta quanto la questione sia diventata strutturale e non più un accessorio da mettere in fondo alle slide. Il fatto che venga spostato in blocco, e non smontato pezzo per pezzo, suggerisce che il perimetro delle competenze resti intatto.

Il tema della responsabilità nell’intelligenza artificiale è cresciuto di rilevanza in parallelo alla corsa dei modelli generativi, e le grandi aziende del settore hanno costruito negli anni team dedicati proprio per anticipare problemi che poi arrivano puntuali: bias nei dati, uso improprio degli strumenti, effetti sul lavoro e sull’informazione. Chi si occupa di questi aspetti dentro Google continuerà a farlo, ma con un riferimento gerarchico diverso.

Un riassetto che si legge nell’organigramma

Le riorganizzazioni interne nelle aziende tecnologiche di questa scala raramente restano confinate al livello burocratico. Spostare un team significa cambiare le priorità a cui risponde, i budget a cui attinge, le persone con cui si confronta ogni giorno. Nel caso specifico, il passaggio dal cuore della ricerca all’area che presidia il rapporto con governi e istituzioni segna una direzione precisa nel modo in cui Google DeepMind e la casa madre hanno deciso di gestire il dossier rischi dell’AI. L’annuncio è arrivato per via interna, attraverso l’email inviata ai dipendenti, e riguarda esclusivamente la collocazione organizzativa del gruppo, che mantiene il proprio focus sui rischi e sull’impatto sociale dei sistemi di intelligenza artificiale.