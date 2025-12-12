Google smentisce le voci relative alla pubblicità su Gemini

Google conferma la volontà di mantenere l’esperienza di Gemini libera da pubblicità. A tal proposito, l’azienda ha smentito le recenti indiscrezioni diffuse da alcuni media. La notizia di un possibile inserimento di annunci all’interno del chatbot aveva suscitato un dibattito tra gli utenti. Secondo le fonti iniziali, l’azienda avrebbe già avviato contatti con clienti pubblicitari con un ipotetico lancio previsto per il 2026, ma tali affermazioni sono state prontamente etichettate come inaccurate da Google. Il chiarimento ufficiale è arrivato tramite Dan Taylor, Vicepresidente per i Global Ads. Quest’ultimo ha sottolineato che le informazioni diffuse si basano su fonti anonime e poco attendibili. Ribadendo che al momento non esistono piani concreti per introdurre annunci nel servizio Gemini.

Gemini resta senza pubblicità (per il momento): arriva la conferma di Google

Anche se è stata negata l’immediata integrazione di annunci, l’azienda di Mountain View non è nuova alla sperimentazione di inserzioni nei propri prodotti AI. Google ha iniziato a testare contenuti sponsorizzati nella Modalità AI della Ricerca Google. Tale approccio dimostra come l’inserimento di pubblicità possa essere progettato per non interrompere l’esperienza principale. Mantenendo l’interfaccia pulita e intuitiva. A tal proposito è utile sottolineare che il CEO Sundar Pichai aveva in passato espresso apertura a ipotesi di monetizzazione per il chatbot. Lasciando intendere che l’azienda stia valutando diverse strategie per il futuro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

D’altronde, la pubblicità rimane la principale fonte di entrate per Google. Dunque, molti osservatori ritengono probabile che l’azienda continui a valutare possibilità di monetizzazione anche per Gemini. Al momento, però, non ci sono piani confermati, e qualsiasi cambiamento in questo senso sembra destinato a un orizzonte temporale più lontano. Per ora, gli utenti possono interagire con il chatbot senza alcuna interruzione commerciale. Il tutto mentre il dibattito su come combinare AI e pubblicità continua a essere al centro dell’attenzione. Ciò per l’intero settore tecnologico a livello globale.