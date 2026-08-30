Google Pixel, il doppio tocco per spegnere lo schermo è vicino

Chi usa un Google Pixel da anni conosce bene quella piccola scomodità quotidiana: per spegnere lo schermo bisogna sempre cercare il pulsante di accensione, anche quando il telefono è appoggiato sul tavolo. Ecco perché le tracce trovate nella terza beta di Android 17 QPR2 hanno un peso concreto, molto più di quanto la loro banalità apparente possa suggerire. Google sembra infatti pronta a portare finalmente sui suoi smartphone la funzione di blocco con doppio tocco, il cosiddetto double tap to sleep, una di quelle comodità che su altri dispositivi Android esistono praticamente da sempre.

La storia, va detto, non nasce ieri. I primi riferimenti a questa funzione erano comparsi nel codice di Android 16 più di un anno fa, poi però tutto si era fermato in quella zona grigia dove finiscono le stringhe inattive, quelle che gli sviluppatori scrivono e lasciano lì in attesa di tempi migliori. Con l’ultima beta qualcosa si è mosso davvero.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa cambia nel codice di Android 17 QPR2

Il dettaglio interessante riguarda la riscrittura di una stringa. Prima recitava, tradotta, che bastava toccare due volte uno spazio vuoto sulla schermata di blocco per spegnere il display. Nella nuova versione la formulazione si allarga e include anche la schermata home, quindi il doppio tocco funzionerebbe sia sulla lock screen sia sulla homescreen. Piccola modifica sulla carta, differenza enorme nell’uso reale, perché limitare il gesto alla sola schermata di blocco avrebbe reso la funzione poco più che un vezzo.

Con l’estensione alla homescreen il discorso cambia: si finisce di leggere qualcosa, si tocca due volte uno spazio libero tra le icone e il display si spegne. Nessuna acrobazia con le dita, nessun pulsante fisico da premere, meno usura del tasto laterale. Chi arriva da un Samsung sa perfettamente di cosa si parla, dato che il produttore coreano offre questa possibilità da moltissimi anni, tanto che molti utenti passati a Pixel l’hanno sempre indicata tra le assenze più fastidiose.

Dove si troverà l’interruttore sui Pixel

Quando la funzione arriverà in versione stabile, l’attivazione dovrebbe essere affidata a una pagina dedicata dentro il menu Impostazioni, nella sezione che raccoglie le gesture. Quindi niente di nascosto, niente opzioni sperimentali da abilitare con procedure strane: un semplice interruttore, come accade per gli altri gesti già disponibili sui telefoni di Mountain View.

Resta il fatto che una stringa aggiornata in una beta non equivale a un annuncio. Google non ha ancora comunicato nulla di ufficiale sulla tempistica, quindi non si sa quando il doppio tocco per spegnere lo schermo raggiungerà tutti gli utenti a livello globale. L’esperienza insegna che funzioni comparse nel codice possono restare in attesa per diversi cicli di aggiornamento, come del resto è già successo con questa specifica novità.

Il quadro complessivo è quello di una beta che, pur trattandosi di un rilascio intermedio, porta con sé diverse novità attese sui dispositivi Pixel. Google continua a lavorare in parallelo su più fronti, considerando che nelle stesse settimane è arrivata anche la Beta 8 di Android 17 QPR1 per tutti i modelli supportati, segno di uno sviluppo piuttosto fitto e sovrapposto tra rami diversi del sistema.

Per ora il consiglio implicito è quello di tenere d’occhio le prossime beta, perché è lì che si capirà se la stringa aggiornata si tradurrà davvero in una voce funzionante nelle Impostazioni oppure se servirà ancora pazienza. Il codice, intanto, parla chiaro: il gesto è stato pensato per la home e per la schermata di blocco, e questa volta la descrizione è stata sistemata di conseguenza.