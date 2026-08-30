Spotlight, i tre consigli di Apple per velocizzare l’indice

L’indicizzazione di Spotlight è diventata all’improvviso un argomento di cui vale la pena parlare, perché Apple ha pubblicato un documento di supporto in cui spiega come funziona il processo sui suoi dispositivi e, soprattutto, quali tre condizioni possono accelerarlo. Niente di magico, va detto subito, ma sono indicazioni utili per chi ha molti dati sul telefono o sul computer e non ha voglia di aspettare giorni prima che la ricerca torni a funzionare come si deve.

Il contesto è quello dell’avvicinamento al rilascio di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 e degli altri sistemi operativi presentati durante la WWDC di quest’anno. Con questi aggiornamenti cambia il modo in cui i dispositivi Apple costruiscono il proprio catalogo interno di contenuti, quello che permette a Spotlight e alla nuova Siri basata su intelligenza artificiale di tirare fuori in pochi istanti app, file, messaggi, foto, contatti, impostazioni e qualsiasi altra cosa venga cercata.

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Come funziona il nuovo processo di indicizzazione

Il meccanismo, in sostanza, crea e poi mantiene aggiornato un elenco consultabile di tutte le informazioni presenti sul dispositivo. È un lavoro continuo, che non si esaurisce alla prima passata. Il dettaglio importante è che l’indice viene conservato in locale, quindi ogni singolo apparecchio Apple posseduto dall’utente deve completare la procedura per conto proprio. Un iPhone, un iPad e un Mac faranno tre volte lo stesso percorso, ciascuno con i propri tempi.

Apple aveva già iniziato a preparare il terreno con iOS 26.6. In quell’occasione l’azienda aveva scritto che l’aggiornamento serviva a ottimizzare l’indice di Spotlight in vista di iOS 27, spostando di fatto una parte del carico di lavoro prima dell’arrivo della versione principale del sistema operativo. Una mossa che ha senso, considerando quanto può essere pesante la prima indicizzazione su dispositivi pieni di roba accumulata negli anni.

I tre consigli di Apple per fare prima

Il documento è piuttosto chiaro anche sui tempi. A seconda della quantità di dati presenti, l’indicizzazione può richiedere ore o addirittura giorni. Gli aggiornamenti successivi, quelli incrementali, sono invece molto più rapidi. Le tre condizioni che favoriscono la conclusione veloce del processo sono queste: il dispositivo non deve essere in uso, deve essere collegato all’alimentazione e deve avere una connessione a internet via Wi-Fi o Ethernet, nel caso in cui sia necessario scaricare email o altri dati da indicizzare.

Tradotto in pratica, la soluzione migliore resta quella più banale. Lasciare iPhone in carica durante la notte, con il Wi-Fi attivo, e non toccarlo. Lo stesso vale per il Mac, che in questo caso ha anche il vantaggio dell’Ethernet se qualcuno ancora lo collega via cavo.

Dove controllare a che punto è il lavoro

Chi vuole tenere d’occhio l’avanzamento può farlo in modi diversi a seconda della piattaforma. Su Mac basta premere Comando più Barra spaziatrice: nella parte alta della finestra di Spotlight o di Siri compare un indicatore che segnala lo stato del processo. Su iPhone, iPad e sugli altri dispositivi la logica cambia leggermente, perché l’informazione arriva sotto forma di notifica nell’app Impostazioni, dove viene indicato che Ricerca e Siri stanno ancora ottimizzando i contenuti.

C’è poi un caso a parte, quello della posta. Apple segnala che Mail può mostrare una notifica separata quando l’indicizzazione delle email non è ancora stata completata. Capita quindi di trovarsi con Spotlight già pienamente operativo su file e app, ma con le ricerche nella casella di posta ancora parziali. Non è un errore, è semplicemente una coda di lavoro che procede per conto suo.

Il documento di supporto pubblicato da Apple contiene anche una sezione dedicata a cosa fare quando Spotlight restituisce risultati di ricerca inattesi, un problema che può presentarsi proprio mentre l’indice è ancora in costruzione e quindi incompleto.