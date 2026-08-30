Google Foto, la ricerca nascosta che trova ogni scatto in pochi secondi

Chi accumula fotografie da anni su Google Foto conosce bene quel gesto quasi automatico: aprire la galleria e scorrere all’infinito verso il basso, un anno dopo l’altro, fino a intercettare per caso lo scatto giusto. Funziona, certo, ma è il modo più lento possibile. Nell’app esiste una funzione di ricerca molto più sofisticata di quanto la maggior parte delle persone immagini, capace di trovare un’immagine partendo semplicemente da ciò che quell’immagine contiene.

La scheda Cerca, infatti, non si limita a confrontare il nome del file. Permette di descrivere una scena mescolando persone, animali domestici, luoghi, oggetti e date. Google stessa porta esempi come “tramonti colorati in Messico” oppure “Emma al parco giochi”, quindi frasi normali, quelle che chiunque userebbe raccontando un ricordo a voce. Per chi ha migliaia di file archiviati, il cambio di metodo è sostanziale.

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Non serve ricordare la data esatta dello scatto

Il vantaggio più concreto della ricerca di Google Foto sta proprio qui: nessuno è costretto a ricordare quando è stata scattata una determinata fotografia. Cercando un’immagine di una vacanza al mare, possono bastare parole legate alla scena, alla persona ritratta o alla località. La ricerca classica supporta testo descrittivo e combinazioni di persone, animali, luoghi, cose e date, e più la libreria cresce, meno lo scorrimento manuale ha senso.

Non vuol dire che il risultato sia sempre perfetto. Il riconoscimento e la disponibilità di alcune funzioni cambiano in base all’account e alla regione, quindi qualche tentativo a vuoto può capitare. Il principio però tiene: descrivere batte navigare in ordine cronologico.

Un esempio pratico è la classica foto di gruppo di un’escursione universitaria. Digitando termini come “group photo”, se l’app riconosce elementi coerenti con la richiesta restituisce una selezione di immagini pertinenti. Va inteso come esempio d’uso, non come formula garantita per stanare qualsiasi fotografia di gruppo. La documentazione ufficiale conferma comunque che il sistema regge richieste ben più articolate, tipo una persona insieme a un’altra persona, un animale in un luogo preciso, oppure scatti collegati a una certa attività. E per chi cerca una corrispondenza testuale esatta ci sono le virgolette, che restringono i risultati a nomi dei file, modelli di fotocamera, didascalie o testo presente nelle immagini.

La ricerca classica non è Chiedi a Foto

Nell’app è arrivata anche Chiedi a Foto, la modalità basata sulle funzionalità Gemini che consente un dialogo più conversazionale con la propria raccolta. Le due esperienze però non vanno confuse. La ricerca tradizionale funziona anche senza attivare Chiedi a Foto ed è pensata per obiettivi più immediati. Google precisa inoltre che alcune funzionalità non sono disponibili in tutte le regioni, per tutti i domini o per ogni tipo di account. Per ritrovare una vecchia fotografia, in sostanza, non è necessario passare da Gemini.

Discorso simile per Memories, le memorie automatiche che riportano a galla periodicamente immagini del passato. Utile, piacevole, ma risponde a un bisogno diverso: propone contenuti senza che sia l’utente a chiederli. La scheda Cerca parte invece da un’esigenza precisa. Aspettare che uno scatto specifico appaia tra i ricordi non è esattamente una strategia efficiente.

Molto più di una semplice galleria

Ridurre Google Foto a un’app per guardare le immagini significa usarne una frazione. La piattaforma organizza la raccolta in categorie diverse e consente di cercare anche persone e animali domestici, album e documenti. Lo stesso ragionamento vale per lo spazio: ogni account Google dispone di fino a 15 GB condivisi tra Google Foto, Gmail e Google Drive, con modalità di backup che includono Qualità originale, Risparmio spazio di archiviazione ed Express.

La ricerca, va detto, non richiede alcuna modifica alle impostazioni di backup. È solo un modo diverso di interagire con una libreria già presente. Quindi, prima di iniziare a scorrere per anni, conviene aprire Cerca e provare a descrivere quello che si ricorda dell’immagine: con un archivio molto ampio, pochi secondi di scrittura sostituiscono minuti interi di scorrimento.