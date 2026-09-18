Google Nest Hub, la radio si blocca dopo 20 minuti

Chi usa Google Nest Hub come radiosveglia o come sottofondo per la cucina in questi giorni si sta accorgendo che qualcosa non torna. Diversi possessori dello smart display segnalano problemi nella riproduzione della radio, con un ventaglio di sintomi che va dal silenzio totale fino a interruzioni improvvise dopo qualche decina di minuti. Non è un guasto isolato di un singolo apparecchio, visto che le segnalazioni arrivano da più utenti e descrivono comportamenti molto simili tra loro.

Il quadro, per come emerge dalle testimonianze, è abbastanza variegato. C’è chi racconta che la radio semplicemente non parte, punto. Altri riescono ad avviare la riproduzione ma si ritrovano a fare i conti con buffering continuo, pause impreviste e spezzoni che si ripetono, come se lo streaming perdesse il filo e tornasse indietro. Una delle segnalazioni più precise parla di un ascolto che regge per quindici o venti minuti, poi si spegne da solo senza motivo apparente.

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Un ecosistema che ogni tanto perde qualche colpo

Che la casa intelligente firmata Google abbia i suoi momenti storti non è certo una novità. Chi convive da anni con altoparlanti e display della famiglia Nest ha imparato a conoscere il ritmo di questi inciampi, che arrivano, restano per un po’, poi vengono sistemati con un aggiornamento silenzioso lato server. Negli ultimi tempi, va detto, la situazione sembrava essersi calmata parecchio. Nelle scorse settimane erano arrivate diverse correzioni mirate, che avevano rimesso in riga le sveglie, le playlist e le liste di Keep, tre funzioni che avevano dato grattacapi a non pochi utenti. Quel periodo di tregua, però, si è chiuso in fretta. Il nuovo intoppo colpisce una funzione tutt’altro che secondaria, perché la radio è uno degli usi più banali e allo stesso tempo più frequenti di uno smart display piazzato sul piano della cucina o sul comodino. Basta un comando vocale e parte la stazione preferita. Quando quel meccanismo si inceppa, l’oggetto perde parecchio del suo senso pratico, e la frustrazione di chi ci si è abituato diventa comprensibile.

Cosa raccontano le segnalazioni degli utenti

Le descrizioni raccolte finora dipingono un comportamento incoerente, che è poi la caratteristica tipica di questo genere di problemi legati allo streaming. Non tutti i dispositivi reagiscono allo stesso modo e non tutte le stazioni sembrano coinvolte allo stesso livello. C’è chi riesce ad avviare l’ascolto senza intoppi e poi si ritrova con l’audio che salta, chi invece riceve un rifiuto secco fin dal primo tentativo. Il dettaglio dei quindici o venti minuti di autonomia prima dello stop è quello che ha attirato più attenzione, perché suggerisce una sorta di timeout che interrompe la connessione anziché mantenerla aperta.

Per ora non ci sono soluzioni definitive a portata di mano per chi possiede un Nest Hub e si ritrova con la radio muta. Trattandosi di un disservizio che tocca più dispositivi contemporaneamente, l’ipotesi più plausibile è che la causa vada cercata sul lato dei server e non nell’hardware domestico, il che significa che un intervento risolutivo dovrà arrivare da Google stessa piuttosto che da qualche trucchetto casalingo.

Nel frattempo, chi vuole continuare ad ascoltare le proprie stazioni può provare a passare da un’altra fonte, appoggiandosi a un telefono o a un altro dispositivo collegato. Una soluzione di ripiego, certo, ma almeno permette di aggirare l’inconveniente finché la situazione non rientra. I problemi di riproduzione segnalati restano al momento senza una risposta ufficiale, e le testimonianze continuano ad accumularsi con lo stesso schema ricorrente fatto di silenzi, interruzioni e frammenti che si ripetono.