CMF Headphone Pro a 69€: 100 ore di autonomia e ANC 40 dB

Chi cerca cuffie over ear senza svuotare il portafoglio farebbe bene a dare un’occhiata a CMF Headphone Pro, che su Amazon scendono a 69€ invece dei 99€ di listino, con uno sconto del 30% che si traduce in 30€ risparmiati. Numeri alla mano, il prodotto nato dal marchio satellite di Nothing porta in dote cento ore di autonomia, cancellazione attiva del rumore fino a 40 dB e supporto Hi-Res con LDAC, cioè una scheda tecnica che di solito si incontra su modelli collocati parecchio più in alto.

L’approccio scelto per il debutto nel segmento delle cuffie a padiglione è abbastanza chiaro: componentistica curata, tanta personalizzazione, prezzo tenuto sotto controllo. E con la promozione attiva il discorso diventa ancora più concreto per chi usa le cuffie tutti i giorni, tra ufficio, viaggi e qualche serata davanti a una serie.

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Driver da 40 mm, LDAC e un’autonomia che stacca la concorrenza

Il motore acustico di CMF Headphone Pro è affidato a driver placcati in nichel da 40 mm, affiancati dalla funzione Personal Sound che costruisce un profilo su misura analizzando il modo in cui si ascolta. Il supporto LDAC assicura audio ad alta risoluzione sia in wireless sia via cavo, dettaglio tutt’altro che scontato in questa fascia, mentre il Bluetooth 5.4 garantisce una connessione stabile e la compatibilità con Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair.

Sul fronte silenzio, la cancellazione attiva del rumore arriva fino a 40 dB ed è di tipo ibrido adattivo, quindi si regola da sola leggendo l’ambiente circostante. Ci sono poi l’Audio Spaziale e due modalità dedicate, Cinema e Concerto, pensate per dare più corpo all’effetto surround con film e musica.

Il punto forte però resta la batteria. Si parla di fino a 100 ore di riproduzione e 50 ore di conversazione con una singola carica, un valore che supera quello di rivali come Sony WH-CH720N o Soundcore Space One. La ricarica rapida, poi, regala 4 ore di ascolto con appena 5 minuti attaccati alla presa, il che cambia parecchio le cose quando si esce di casa di fretta.

C’è anche un lavoro interessante sul design, che è modulare: i cuscinetti si possono sostituire e sono disponibili in più colorazioni. I comandi sono fisici, scelta apprezzabile, con una rotella per volume e ANC, l’Energy Slider che lavora su bassi e alti e un pulsante personalizzabile per richiamare al volo funzioni come lo Spatial Audio. Tutto viene gestito dall’app Nothing X, che mette a disposizione cinque profili sonori preimpostati più una modalità Custom da calibrare a piacere.

Lo sconto del 30% su Amazon, cosa c’è nella confezione

Il listino di CMF Headphone Pro è fissato a 99€, ma la promozione attiva su Amazon permette di chiudere l’acquisto a 69€. Trenta euro in meno non sono pochi su un prodotto di questo tipo, e guardando alle oscillazioni di prezzo registrate nelle ultime settimane il momento sembra uno dei più favorevoli per chi teneva d’occhio il modello.

La variante coinvolta nell’offerta è quella in Grigio Scuro. Nella scatola si trovano una custodia in tessuto, il cavo audio da 3,5 mm e il manuale d’uso. Lo sconto riguarda soltanto il canale Amazon, dove le cuffie risultano disponibili con spedizione immediata.