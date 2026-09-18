Google Translate offline: Live Translate arriva sui Pixel 9

Chi possiede un Pixel 9 o un modello più recente sta per ricevere una delle novità più concrete degli ultimi mesi su Google Translate, ovvero la possibilità di usare la traduzione dal vivo anche senza connessione a internet. Non è una funzione cosmetica, perché tocca esattamente il punto debole di questo tipo di strumenti, cioè il momento in cui servono davvero e la rete non c’è.

I telefoni Pixel non sono i più veloci in circolazione, questo lo sanno anche i più affezionati, ma restano pieni di funzioni che sugli altri smartphone Android non arrivano, nemmeno su quelli aggiornati ad Android 17. La novità in arrivo riguarda Live Translate, la modalità di traduzione istantanea integrata nell’app, quella che evita di passare dalla modalità base, più macchinosa e lenta. Finora funzionava soltanto online, con tutti i limiti del caso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come cambia Live Translate senza connessione

La novità è una modalità offline che sta iniziando a essere distribuita con il supporto a 11 lingue. Un documento di supporto chiarisce che la funzione, almeno per ora, sarà riservata a Pixel 9, Pixel 10 e Pixel 11. Nessuna apertura, per il momento, agli altri dispositivi Android, e nemmeno ai Pixel delle generazioni precedenti.

Le traduzioni funzionano da e verso l’inglese, abbinato a italiano, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, hindi, russo, svedese, giapponese e indonesiano. Una selezione che copre buona parte dei viaggi più comuni e delle situazioni di lavoro, anche se resta legata all’inglese come lingua ponte. Chi si sposta spesso in aree con copertura ballerina, o semplicemente vuole evitare di bruciare dati in roaming, è il destinatario naturale di questo aggiornamento.

Come scaricare le lingue e attivare la funzione

La distribuzione è in corso e non arriva a tutti nello stesso momento, come succede quasi sempre con le novità di Google. Su un dispositivo compatibile la procedura è semplice, basta entrare nel selettore delle lingue dentro l’app Google Translate e toccare il pulsante Download accanto alla lingua desiderata. Fatto questo, i pacchetti restano sul telefono e il traduttore continua a funzionare anche in modalità aereo o in una zona senza segnale.

Per usare la traduzione dal vivo serve invece toccare il pulsante Live and Text, sempre all’interno del selettore delle lingue. Da lì la traduzione istantanea parte a prescindere da come si sta ascoltando, quindi con cuffie, con auricolari oppure semplicemente con l’altoparlante del telefono. È possibile anche scegliere la traduzione vocale in tempo reale, oppure la modalità a turni, con i due interlocutori che parlano uno dopo l’altro, oppure ancora la conversione di tutto in testo scritto sullo schermo.

Perché la funzione resta limitata ai Pixel più recenti

L’esclusiva per Pixel 10 e per gli altri modelli recenti segue una logica che ormai si ripete con regolarità in casa Google, con le funzioni di elaborazione in locale legate all’hardware più aggiornato. Far girare un modello di traduzione direttamente sul telefono, senza appoggiarsi ai server, richiede risorse che i chip delle ultime generazioni gestiscono meglio.

L’auspicio, condiviso da chi segue da vicino l’ecosistema Android, è che il supporto si allarghi in tempi ragionevoli ad altri dispositivi. Imparare una lingua richiede tempo ed energie, e diventa poco realistico pensare di padroneggiare tutte quelle che potrebbero servire in viaggio, quindi uno strumento che funziona anche senza rete ha un valore pratico immediato. Al momento, però, l’unica strada per gli altri smartphone resta la vecchia modalità online, con tutto quello che comporta quando il segnale manca.

Il rilascio dell’aggiornamento è già partito e chi possiede uno dei tre modelli compatibili può trovare il pulsante di download delle lingue direttamente nell’app, senza attendere ulteriori annunci.