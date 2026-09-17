HONOR Watch 6 Pro rileva l’arresto cardiaco, arriva il 28/9

HONOR Watch 6 Pro è ufficialmente in arrivo, e l’azienda lo presenta come un orologio pensato soprattutto per tenere sotto controllo cuore e pressione sanguigna. La data da segnare è quella del 28 settembre, giorno della conferenza stampa che seguirà a stretto giro il debutto della serie Magic 9. Un lancio ravvicinato, insomma, che conferma quanto il settore wearable sia diventato centrale nei piani del marchio. Il nuovo modello riprende il linguaggio estetico del predecessore, quel Watch 5 Pro arrivato lo scorso ottobre e ricordato per aver portato per la prima volta la misurazione della pressione direttamente dal polso su un dispositivo HONOR. Stavolta però il salto riguarda soprattutto il monitoraggio della salute, con una funzione che l’azienda non aveva mai proposto prima.

Due anime estetiche, una classica e una sportiva

Accanto alla versione originale con quadrante metrico e cinturino marrone, HONOR affianca una variante dal taglio decisamente più sportivo. Colorazione gialla piuttosto accesa, lunetta sottile attorno allo schermo, finitura che resta comunque di fascia alta. Un modo per allargare il pubblico senza snaturare la linea, visto che il design complessivo rimane riconoscibile. Dal teaser diffuso si nota la doppia corona rotante posizionata sul lato sinistro, elemento ormai identitario della gamma. Sul lato destro, invece, sembra trovare posto un pulsante dedicato al controllo dello stato di salute, dettaglio che va nella direzione di un utilizzo rapido e immediato delle funzioni diagnostiche.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Arresto cardiaco e pressione, cosa cambia davvero

Il punto forte di HONOR Watch 6 Pro è il monitoraggio dell’arresto cardiaco, il primo mai integrato in un dispositivo dell’azienda. Il sistema è progettato per lanciare un avviso in modo proattivo nel momento in cui rileva una situazione di emergenza, senza che l’utente debba fare nulla.

A completare il quadro c’è la misurazione fluida della pressione sanguigna nella versione 2.0, affiancata dal sistema Smart Eye Sensing aggiornato. Quest’ultimo dovrebbe rendere la rilevazione più scorrevole e i dati più accurati, con un’analisi complessiva più dettagliata rispetto al passato. L’obiettivo dichiarato è proteggere cuore e salute generale intercettando eventuali rischi prima che diventino problemi seri.

Per capire da dove parte questa generazione vale la pena guardare al Watch 5 Pro, che montava un display AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 466×466 pixel e luminosità di picco a 3.000 nit. Cassa in acciaio inossidabile, resistenza all’acqua fino a 5 ATM, peso di circa 50 grammi. La rilevazione della pressione si appoggiava a sensori PPG simili a quelli visti sul Samsung Galaxy Watch8, mentre l’autonomia toccava i 15 giorni, che scendevano a circa 3 con l’uso continuo della connettività LTE.

Una gamma che si è mossa parecchio negli ultimi mesi

Il nuovo arrivato si inserisce in un catalogo già piuttosto affollato. A maggio era toccato al Watch 6 Plus, lanciato in Cina con GPS dual band, oltre 120 modalità sportive e l’assistente vocale YOYO costruito sul modello DeepSeek LLM. A giugno era invece arrivato il Watch 6 standard, che introduceva il sistema HONOR IntelliSense per seguire in background l’andamento della pressione sanguigna e raddoppiava l’autonomia rispetto alla generazione precedente.

I preordini sono già partiti su tutti i canali e commerce ufficiali dell’azienda. Chi prenota in anticipo sblocca sei vantaggi esclusivi riservati ai clienti, una formula che HONOR usa ormai con una certa regolarità per i lanci più attesi. Le piattaforme disponibili sono JD, Tmall e il negozio ufficiale HONOR Mall. La presentazione del 28 settembre dovrebbe sciogliere i dubbi ancora aperti su specifiche complete, autonomia effettiva e listino, aspetti che al momento l’azienda ha preferito non anticipare.