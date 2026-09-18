iPhone 18 Pro: la batteria costa 10 euro in più, i nuovi listini

La sostituzione della batteria su iPhone 18 Pro costa di più rispetto alla generazione precedente, e non si tratta di una voce di corridoio: Apple ha aggiornato la pagina di supporto dedicata ai servizi e alle riparazioni per iPhone inserendo i listini ufficiali dei nuovi modelli. Il dato che salta all’occhio riguarda proprio l’intervento sulla batteria fuori garanzia, passato a una cifra leggermente più alta sia per iPhone 18 Pro sia per iPhone 18 Pro Max. Nulla di drammatico, ma è un ritocco che vale la pena conoscere prima di trovarsi con un telefono che non arriva più a fine giornata.

Dieci dollari in più per la batteria fuori garanzia

Sul sito di Apple il costo del servizio batteria per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max è indicato in EUR 112, cioè circa 120 euro. Il confronto con il passato è immediato: iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max si fermavano a EUR 104, quindi intorno ai 110 euro. Dieci dollari di differenza, una decina di euro al cambio, che spostano l’asticella verso l’alto per la prima volta dopo diverse generazioni rimaste ferme sullo stesso importo.

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La tariffa vale per gli interventi fuori garanzia, quelli non coperti da AppleCare o da altre forme di assistenza. Apple precisa inoltre che il dispositivo viene ispezionato prima di stabilire la cifra finale, quindi il numero indicato in listino resta un riferimento e non una garanzia assoluta sull’importo che verrà addebitato. Un dettaglio che ricorre da anni nelle condizioni di servizio dell’azienda, ma che conviene tenere presente.

Il listino completo delle riparazioni

Per iPhone 18 Pro le voci sono queste:

Servizio batteria: circa 120 euro

Danni al vetro posteriore: circa 150 euro

Danni alla fotocamera posteriore: circa 230 euro

Danni al display: circa 305 euro

Danni a display e vetro posteriore: circa 390 euro

Altri danni: circa 790 euro

Per iPhone 18 Pro Max, invece, il quadro cambia soprattutto sulle voci legate allo schermo:

Servizio batteria: circa 120 euro

Danni al vetro posteriore: circa 150 euro

Danni alla fotocamera posteriore: circa 230 euro

Danni al display: circa 350 euro

Danni a display e vetro posteriore: circa 435 euro

Altri damni: circa 835 euro

Come sempre, il modello con diagonale maggiore paga di più quando c’è da rimpiazzare il pannello, mentre batteria, vetro posteriore e fotocamera restano allineati tra i due dispositivi. La voce generica sugli altri danni è quella che fa più paura, perché copre tutto ciò che non rientra nelle categorie specifiche e arriva a sfiorare il prezzo di uno smartphone nuovo di fascia media.

Batterie più capienti, e forse è questa la spiegazione

Un indizio sul perché del rincaro arriva dalle schede tecniche europee dei nuovi modelli. La capacità della batteria di iPhone 18 Pro è indicata a 4.056 mAh, mentre iPhone 18 Pro Max sale a 5.391 mAh. Numeri superiori a quelli della generazione precedente, dove iPhone 17 Pro si attestava su 3.988 mAh e iPhone 17 Pro Max su 4.823 mAh. Il salto più evidente riguarda il modello maggiore, con quasi 570 mAh in più a disposizione.