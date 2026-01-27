Google Maps si rinnova: piccoli ritocchi grafici e una nuova funzione

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Google punta anche sull’estetica, piccoli cambiamenti per un’esperienza più uniforme

Google continua a lavorare in silenzio su GoogleMaps, perfezionando dettagli che raramente fanno notizia ma che incidono sull’esperienza quotidiana di milioni di utenti. Tra le novità in arrivo, una delle più interessanti riguarda la gestione delle segnalazioni stradali. Fino ad oggi chi inviava report su incidenti, traffico o problemi lungo il percorso non aveva modo di intervenire manualmente sullo storico dei propri contributi. Le informazioni venivano rimosse in automatico dal sistema solo dopo essere state considerate obsolete o smentite dalla community. Con il nuovo aggiornamento, invece, Google introdurrà un’opzione dedicata che permetterà di eliminare in un colpo solo tutte le segnalazioni inviate durante la navigazione.

La funzione sarà accessibile dalle impostazioni legate a posizione e privacy e consentirà di “scollegare” i report dal profilo personale, lasciando che il sistema li cancelli definitivamente allo scadere naturale. Non si tratta soltanto di una comodità tecnica, ma anche di un passo in avanti sul fronte della gestione dei dati, tema sempre più importante per gli utenti che vogliono maggiore controllo sulle informazioni condivise. Si tratta di una modifica silenziosa, ma che potrebbe essere particolarmente apprezzata da chi utilizza spesso le segnalazioni in tempo reale durante gli spostamenti.

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Google punta anche sull’estetica, piccoli cambiamenti per un’esperienza più uniforme

Accanto agli aspetti funzionali, Google ha un po’ cambiato anche il lato visivo dell’applicazione. Le anticipazioni emerse dalle versioni di test mostrano un aggiornamento della scheda “Pubblica”, che verrà adattata meglio ai colori del tema di sistema. Ciò significa che Google Maps inizierà a seguire in modo più coerente lo stile grafico scelto dall’utente sul proprio smartphone, offrendo un colpo d’occhio più armonioso e moderno. Non è una rivoluzione, ma rientra in quella filosofia di uniformità visiva che Google sta applicando man mano a tutte le sue applicazioni principali. Cambia leggermente anche la sezione del profilo personale. Alcuni elementi superflui, come i riquadri vuoti dedicati alla biografia, verranno mostrati solo se effettivamente compilati, rendendo la schermata più pulita e ordinata.

Nel complesso, l’obiettivo sembra essere quello di alleggerire l’interfaccia senza stravolgere le abitudini degli utenti. Maps resta così fedele alla propria identità, ma introduce piccoli ritocchi che migliorano la leggibilità e riducono il disordine visivo. Per chi utilizza l’app quotidianamente, questi dettagli possono fare la differenza, soprattutto in un contesto in cui la navigazione rapida e intuitiva è fondamentale. L’aggiornamento, una volta distribuito ufficialmente, sarà disponibile tramite Play Store. Invece, chi partecipa ai programmi beta potrà sperimentare in anticipo queste modifiche.