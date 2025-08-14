Google Wallet, ricevute meno dettagliate senza geolocalizzazione: ecco cosa cambia

Negli ultimi aggiornamenti, Google Wallet per Android ha introdotto una modifica che riguarda direttamente le ricevute di pagamento. Non si tratta di un bug: la visualizzazione dei dettagli completi ora dipende dall’attivazione del permesso di localizzazione. Questa novità segue il restyling grafico di giugno, ma è una variazione funzionale che incide sull’esperienza d’uso. Non si tratta di alcuno stravolgimento, ma solo di un miglioramento.

Cosa cambia nelle ricevute di Google Wallet per gli utenti

In passato, le ricevute mostravano automaticamente informazioni complete come l’indirizzo del negozio, il nome, la posizione su mappa e la possibilità di avviare una chiamata. Ora, senza il permesso di localizzazione, Google Wallet mostra soltanto dati essenziali: importo, data e ora della transazione, ID, e riferimento sull’estratto conto. Al posto della mappa, appare un avviso che invita ad attivare la funzione per visualizzare le ricevute dettagliate.

Come riattivare le ricevute complete su Google Wallet

Il ripristino delle informazioni avanzate è possibile e inoltre è anche molto semplice. I passaggi richiesti sono pochi, eccoli qui:

Toccare “Configura impostazioni di localizzazione” direttamente dalla schermata della ricevuta;

Abilitare “Posizione precisa” selezionando l’opzione “Solo durante l’utilizzo dell’app”;

Confermare le autorizzazioni.

Dopo aver attivato la geolocalizzazione, i dettagli completi saranno nuovamente disponibili, ma solo per le transazioni effettuate in seguito. Le operazioni già concluse resteranno prive delle informazioni aggiuntive.

Questo cambiamento sembra essere legato a una maggiore attenzione alla gestione dei permessi di privacy, lasciando all’utente la scelta di condividere o meno la propria posizione per ottenere funzioni più ricche. In sostanza, chi vuole una panoramica completa delle spese dovrà concedere il consenso alla geolocalizzazione, accettando il compromesso tra privacy e comodità. In questo modo Google consentirà agli utenti di sfruttare una nuova opportunità sul loro dispositivo Android, sempre nella massima sicurezza e soprattutto senza dover abituarsi a qualcosa di estremamente diverso.