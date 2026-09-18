JBL Wave Buds 2 al minimo storico su Amazon: -53%, 32,93€

Chi cerca un paio di auricolari senza spendere troppo trova oggi su Amazon una promozione interessante sulle JBL Wave Buds 2, proposte con uno sconto del 53% che porta il prezzo finale a 32,93 euro. Si tratta del minimo storico toccato finora da questo modello, una cifra che cambia parecchio le carte in tavola per chi stava valutando l’acquisto ma aspettava il momento giusto per muoversi.

Il listino di partenza, com’è facile intuire, era ben più alto. Con un taglio di oltre la metà del prezzo, le cuffiette true wireless firmate JBL finiscono in una fascia di mercato dove la concorrenza è agguerrita ma raramente porta in dote un marchio con questa storia alle spalle. Il suono Pure Bass, che è poi la firma acustica dell’azienda, resta il biglietto da visita principale: bassi presenti, corposi, pensati per farsi sentire senza troppe pretese audiofile.

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Cosa offrono le JBL Wave Buds 2 sul fronte audio

Il pacchetto di funzioni è più ricco di quanto il prezzo attuale lasci immaginare. C’è la cancellazione attiva del rumore, che lavora per tagliare fuori i suoni indesiderati, dal brusio di un treno al rumore di fondo di un ufficio. Accanto a questa funzione trova posto la modalità Smart Ambient, che fa esattamente il contrario: lascia passare i rumori esterni, e soprattutto permette di decidere quanto farne entrare. Utile quando si cammina per strada o quando serve restare vigili su quello che accade intorno senza togliersi gli auricolari dalle orecchie.

Sul fronte delle chiamate JBL ha messo quattro microfoni, due per ciascun auricolare. L’obiettivo dichiarato è catturare la voce in modo nitido riducendo il rumore ambientale, così da rendere le conversazioni comprensibili anche in mezzo alla confusione. Chi passa parecchio tempo al telefono fuori casa sa bene quanto questo dettaglio faccia la differenza fra una chiamata normale e una in cui bisogna ripetere ogni frase due volte.

Resistenza, autonomia e il perché di questo prezzo

La costruzione tiene conto dell’uso reale, quello all’aperto e in movimento. Gli auricolari sono coperti dalla certificazione IP54, che significa resistenza ad acqua e polvere: una pioggia improvvisa o una giornata ventosa non rappresentano un problema. La custodia di ricarica, invece, si ferma a una protezione IPX2, quindi va trattata con un po’ più di attenzione rispetto alle cuffiette vere e proprie.

Capitolo autonomia, spesso il vero punto debole dei modelli economici. Qui si parla di 10 ore di ascolto con i soli auricolari, alle quali se ne aggiungono altre 30 grazie alla custodia. Il totale arriva a 40 ore complessive, un numero che permette di dimenticarsi della presa di corrente per giorni interi, almeno con un utilizzo medio. Per chi viaggia spesso o semplicemente odia ricaricare ogni sera un altro dispositivo, è un argomento che pesa.

A poco più di trenta euro, insomma, il rapporto fra quello che si porta a casa e quello che si spende è di quelli che convincono in fretta. Le promozioni Amazon di questo tipo tendono però a durare poco, legate come sono alle scorte disponibili e alla durata dell’iniziativa, quindi il prezzo visto oggi potrebbe non essere quello di domani. Le JBL Wave Buds 2 restano comunque acquistabili direttamente dalla pagina prodotto dedicata sullo store, dove lo sconto del 53% è applicato in automatico al momento dell’aggiunta al carrello.

Fonte: TecnoAndroid