iOS 27 salva un fotogramma video come foto senza screenshot

Con iOS 27 l’app Foto di Apple guadagna una funzione che in molti chiedevano da anni, cioè la possibilità di salvare un fotogramma di un video come immagine vera e propria, senza passare dal solito screenshot. Sembra una sciocchezza, e invece cambia parecchio nella pratica quotidiana di chi riprende video con iPhone e poi si ritrova a cercare quell’istante perfetto da trasformare in foto. Fino a oggi l’unica strada era catturare la schermata, con tutti i limiti del caso.

La novità si chiama Save Video Frame as Photo e si trova esattamente dove uno se la aspetterebbe, cioè dietro l’icona con i tre puntini in alto a destra, quella che compare quando si sta guardando un filmato dentro l’app Foto. Un tocco, e il fotogramma visualizzato in quel momento finisce nella libreria come immagine autonoma.

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iOS 27 salva un fotogramma video, lo screenshot non è mai stato una vera soluzione

Chiunque abbia provato a estrarre un’immagine da un video conosce il problema. Lo screenshot è comodo, immediato, alla portata di tutti, però porta con sé due difetti che nessuno è mai riuscito ad aggirare davvero. Il primo è la risoluzione, inevitabilmente più bassa rispetto alla qualità originale del filmato. Il secondo riguarda il ritaglio, perché la cattura prende tutto quello che c’è sullo schermo, comandi di riproduzione compresi, e poi tocca mettersi lì a sistemare i bordi a mano.

Con la funzione introdotta in iOS 27 entrambi i problemi semplicemente spariscono. L’immagine salvata mantiene una qualità nettamente superiore a quella di una schermata catturata al volo, e non serve alcun intervento manuale di ritaglio. Ci pensa direttamente iPhone, che isola il fotogramma e lo archivia già pulito.

Una mancanza che durava da troppo tempo

Il dettaglio curioso è che la possibilità di scattare una foto mentre si registra un video esiste su iPhone da anni. Durante la ripresa basta premere il pulsante dedicato e si ottiene uno scatto fisso, salvato a parte. Proprio per questo l’assenza di un’opzione equivalente per i video già archiviati era una di quelle lacune difficili da spiegare, soprattutto considerando quanto sia frequente rendersi conto solo dopo che in quel filmato c’era l’espressione giusta, il salto, la risata, il momento che nessuna foto scattata sul momento era riuscita a cogliere.

Adesso la situazione si allinea. Il flusso di lavoro diventa lineare, si apre il video nella libreria, si mette in pausa sul fotogramma desiderato, si tocca il menu e si sceglie l’opzione. Nessun passaggio intermedio, nessuna app di terze parti, nessuna esportazione strana verso il Mac per estrarre un singolo frame con software dedicati.

Un pacchetto di aggiornamenti per l’app Foto

La funzione non arriva da sola. Apple Foto riceve in iOS 27 una serie di miglioramenti che toccano diversi aspetti dell’esperienza d’uso, e il salvataggio del fotogramma è quello che probabilmente verrà notato prima da chi usa l’app tutti i giorni. È il tipo di aggiunta che non fa notizia sui palchi delle presentazioni, ma che poi finisce per essere usata continuamente.

Chi archivia centinaia di video tra vacanze, compleanni e momenti familiari sa quanto materiale fotografico resti di fatto congelato dentro quei filmati, inaccessibile se non a costo di compromessi sulla qualità. Con questa novità quel materiale torna disponibile, e in una forma decisamente più presentabile rispetto a una schermata catturata di fretta.

Il funzionamento è identico sia per i video registrati con iPhone sia per quelli salvati nella libreria in altri modi, con il fotogramma che viene aggiunto alla raccolta come qualsiasi altra immagine, pronto per essere modificato, condiviso o stampato.