PHYSINT, Bill Skarsgård sarà il protagonista del gioco di Kojima

Hideo Kojima ha scelto il palco dell’Xbox Tokyo Game Show per parlare di PHYSINT, e lo ha fatto a pochissimi giorni dalla notizia che PlayStation non pubblicherà più il gioco. Tempismo curioso, va detto. Nessuno si aspettava aggiornamenti così rapidi su un progetto appena passato di mano, e invece il game designer è comparso brevemente durante lo showcase per aggiornare il pubblico su due fronti: il titolo action spionistico e l’horror OD.

Il primo dettaglio concreto arriva sul casting. Bill Skarsgård, volto noto per It e It Chapter Two, interpreterà il protagonista di PHYSINT, un personaggio di cui ancora non si conosce il nome. Insieme all’annuncio è arrivato anche uno sguardo all’attore in costume, e un nuovo poster che affianca a Skarsgård anche Charlie Fraser. Filmati di gioco, zero. Ma il segnale è chiaro: la produzione va avanti.

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PHYSINT e la promessa di quarant’anni di carriera

Kojima ha descritto PHYSINT come il punto di arrivo di quarant’anni di carriera, un lavoro che dovrebbe ridefinire il genere action spionistico senza restare imbrigliato nelle categorie esistenti. Frasi ambiziose, come da tradizione per l’autore di Metal Gear, ma accompagnate da qualche informazione più solida: lo sviluppo procede con casting, scansioni degli attori e collaborazioni con creatori esterni, e la visione complessiva del progetto si è fatta più definita rispetto ai mesi scorsi.

Il passaggio da PlayStation a Xbox, secondo quanto emerso, sarebbe legato a timori sul budget e alla questione dell’esclusività temporale. Un cambio di rotta non banale per un titolo di queste dimensioni, che avrebbe potuto congelare tutto per mesi. Invece il progetto sembra aver mantenuto il ritmo, e Kojima Productions si è presentata allo showcase con un annuncio di peso invece di limitarsi a un comunicato asciutto.

OD e il lavoro sulla soglia della paura

Prima di parlare di PHYSINT, Kojima ha raccontato una visita a Redmond avvenuta all’inizio dell’anno e una conversazione con Asha Sharma, a capo di Xbox, sul futuro dei videogiochi e dell’intrattenimento digitale. Da lì è passato all’aggiornamento su OD, il suo progetto horror: lo sviluppo va avanti senza intoppi, compresa la performance capture che in passato era stata interrotta a causa dello sciopero SAG-AFTRA.

Anche qui nessun filmato. Kojima ha però ribadito che il gioco, reso possibile dalla collaborazione con Xbox, metterà alla prova le soglie della paura, e che la forma attuale del progetto è il risultato di sperimentazioni e revisioni continue. Altre informazioni arriveranno più avanti, senza indicazioni temporali precise.

Un ringraziamento e nessuna polemica

La chiusura dell’intervento è stata un ringraziamento esplicito a Xbox per aver creduto nella visione dello studio e per aver deciso di percorrere questa strada insieme. Nessun riferimento polemico alla separazione da PlayStation, nessuna stoccata. Solo la conferma che i due progetti restano in piedi e che il rapporto con la nuova etichetta editoriale è, almeno a parole, solido.

Il materiale mostrato resta limitato. Un poster, un attore in costume, qualche dichiarazione di intenti. Per chi segue il creatore della serie Metal Gear da anni, però, sono elementi sufficienti a tenere alta l’attenzione, specie considerando che con la serie Death Stranding lo studio ha costruito qualcosa di difficilmente paragonabile ad altro sul mercato.

L’annuncio del casting di Skarsgård è stato diffuso anche dai canali ufficiali di Kojima Productions il 17 settembre 2026, insieme al poster che include anche Charlie Fraser. Restano fuori dal quadro le date di uscita, le piattaforme di destinazione oltre alla pubblicazione Xbox e qualunque dettaglio sul gameplay di entrambi i titoli.

Fonte: TecnoAndroid