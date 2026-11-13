Google Home Speaker si aggiorna: più stabilità per audio e WiFi

In queste ore Google ha iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento software per i suoi speaker smart, e nella lista dei dispositivi coinvolti compare anche Google Home Speaker, il modello più recente della famiglia arrivato anche in Italia qualche mese fa. Non si tratta di un pacchetto di novità capace di stravolgere l’esperienza d’uso, però le modifiche introdotte puntano a rendere più piacevole e affidabile l’utilizzo di tutti i giorni, che per questo genere di prodotti conta più di qualsiasi annuncio clamoroso.

La notizia è emersa dalla pagina ufficiale che Mountain View dedica agli speaker e ai display intelligenti, dove è comparsa una nuova release in fase di rilascio progressivo. Il riferimento riguarda in particolare gli altoparlanti, mentre i display restano fuori da questo giro. In tutto sono cinque i modelli interessati, con il nuovissimo dispositivo lanciato a metà 2026 a fare da capofila.

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Quali dispositivi ricevono il firmware 3.79.561352

Con questo intervento il firmware raggiunge la versione 3.79.561352. L’elenco dei prodotti aggiornati dal colosso californiano è piuttosto ampio e abbraccia diverse generazioni, dalle più vecchie fino a quella appena arrivata sugli scaffali. Ecco i modelli compatibili con il rilascio:

Google Home Speaker (2026)

Google Nest Audio

Google Nest Mini

Google Home Mini

Google Home

Fa piacere vedere che anche apparecchi come Google Home e Google Home Mini continuino a ricevere attenzione, accanto a Nest Audio e Nest Mini. Il registro delle modifiche, va detto, è abbastanza generico e non cambia in base al singolo dispositivo. Le note parlano di interventi sullo streaming audio e multimediale, sul controllo della casa connessa e, più in generale, sulle prestazioni e sulla stabilità del sistema.

Questo il changelog ufficiale completo diffuso da Google:

Miglioramenti allo streaming audio e multimediale e al volume

Miglioramenti alla configurazione e alla connettività per i problemi WiFi

Miglioramenti all’esperienza di accesso tramite Assistente Google

Miglioramenti all’esperienza di controllo della smart home

Miglioramenti generali delle prestazioni e della stabilità

Niente funzioni inedite, quindi, ma una serie di ritocchi che toccano aspetti molto concreti come la gestione del volume, la riproduzione dei contenuti, la connessione alla rete domestica e il rapporto con l’Assistente Google. Per chi usa questi altoparlanti come centro di comando della casa, anche il capitolo dedicato alla smart home non è un dettaglio da poco.

Come verificare la presenza dell’aggiornamento

Al momento la distribuzione è ancora in corso, perciò non tutti gli utenti potrebbero vedere subito la nuova versione installata sul proprio speaker. Chi possiede uno dei modelli elencati può comunque controllare la situazione in pochi passaggi attraverso l’app Google Home, senza bisogno di particolari competenze tecniche.

La procedura è la seguente:

Aprire l’app Google Home

Dalla schermata Home selezionare Tutti i dispositivi e toccare l’icona dello smart speaker

Entrare in Impostazioni e poi in Informazioni del dispositivo

Verificare di avere attivato gli aggiornamenti firmware automatici e controllare la versione corrente sotto Informazioni tecniche

Se la voce mostra il numero 3.79.561352, significa che il pacchetto è già stato installato sul dispositivo. In caso contrario basta lasciare attivi gli aggiornamenti automatici, così da ricevere la nuova release non appena il rilascio progressivo raggiungerà anche il proprio altoparlante, che si tratti di Google Home Speaker, di Nest Audio, di Nest Mini, di Google Home Mini o del primo Google Home.

Fonte: TecnoAndroid