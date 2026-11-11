Samsung, uno smartphone con display scorrevole fino a 21:9

Samsung starebbe lavorando a uno smartphone con display espandibile, capace di allungarsi e passare da un formato 16:9 a uno decisamente più slanciato in 21:9. Per il momento si parla soltanto di indiscrezioni e conviene quindi maneggiarle con prudenza, in attesa di conferme o smentite ufficiali. L’idea di fondo però è piuttosto chiara e punta a offrire una superficie di visualizzazione più generosa senza trasformare il telefono in un oggetto ingombrante. Il risultato, almeno sulla carta, sarebbe un’esperienza per certi versi vicina a quella di Galaxy Z Fold8, raggiunta però seguendo una strada completamente diversa da quella della piega.

Uno schermo che scorre verso l’alto

A far circolare le informazioni è stato il leaker Ice Universe, secondo cui il colosso sudcoreano avrebbe in cantiere un dispositivo dotato di display scorrevole. Non si tratta di una tecnologia del tutto nuova, va detto, eppure potrebbe rappresentare un’alternativa interessante sia ai classici smartphone sia ai modelli pieghevoli. A chi desidera uno schermo più ampio senza rinunciare a un formato compatto, una soluzione del genere potrebbe risultare particolarmente appetibile.

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L’aspetto più curioso riguarda il meccanismo di apertura. Lo schermo infatti non si estenderebbe lateralmente, come ci si potrebbe aspettare, ma in verticale. Un concept molto simile era già stato mostrato dall’azienda durante il MWC 2026, con una differenza importante. In quell’occasione lo scorrimento era manuale e serviva quindi l’intervento dell’utente, che doveva spingere il display verso l’alto per ottenere più spazio.

Il nuovo progetto potrebbe invece contare su un sistema motorizzato, in grado di far scorrere il pannello in automatico. Un passo avanti non da poco sul fronte della praticità quotidiana, visto che l’operazione diventerebbe molto più immediata e meno macchinosa rispetto al prototipo presentato in precedenza.

Nel frattempo sono comparse online anche alcune immagini del presunto dispositivo, che vanno però prese con le pinze perché i concept mostrati potrebbero essere stati realizzati con l’intelligenza artificiale. Più interessante è invece un’illustrazione basata su un brevetto depositato da Samsung di recente, che conferma almeno l’interesse dell’azienda verso questo tipo di soluzione.

I compromessi tecnici da risolvere

Dietro l’effetto sorpresa di uno smartphone espandibile si nascondono diverse questioni ancora aperte, soprattutto sul piano dei compromessi necessari per renderlo realtà. Tra le sfide principali ci sono senza dubbio l’integrazione della batteria e i consumi energetici di un pannello capace di cambiare dimensione. Più cresce la superficie illuminata, più aumenta inevitabilmente la richiesta di energia, e trovare il modo di contenere questo impatto non è affatto banale.

Poi c’è la questione dello spazio interno. Il meccanismo di scorrimento occupa inevitabilmente una parte del corpo del telefono e potrebbe sottrarre volume prezioso agli altri componenti. Su un dispositivo che punta a restare compatto, ogni millimetro conta e la convivenza tra motore, schermo flessibile e hardware tradizionale richiede una progettazione molto attenta. Samsung dovrà quindi trovare il giusto equilibrio tra dimensioni, autonomia e funzionalità prima di portare sul mercato un prodotto di questo tipo.

Fonte: TecnoAndroid