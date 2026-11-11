GTA 6 a 30 FPS anche su PS5 Pro: la community si divide

GTA 6 girerà a 30 FPS su tutte le console, compresa PS5 Pro, e la conferma ufficiale arrivata da Rockstar Games ha spaccato in due la community. Si trattava di una delle questioni più discusse attorno allo sviluppo di Grand Theft Auto 6 negli ultimi anni e adesso una risposta c’è. Peccato che invece di chiudere il dibattito lo abbia acceso ancora di più.

Per la verità la notizia non ha colto nessuno del tutto alla sprovvista. La scala monumentale del progetto, la densità visiva impressionante e i precedenti storici dello studio newyorkese facevano pensare a molti addetti ai lavori e appassionati che i 30 fotogrammi al secondo fossero praticamente scontati. Eppure una fetta consistente di pubblico sperava che la potenza extra di PS5 Pro aprisse la strada a una modalità a 60 FPS o almeno a un compromesso a 40 FPS per gli schermi a 120 Hz. Nessuna modalità prestazioni alternativa è stata prevista e sui principali social la discussione è esplosa.

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Il collo di bottiglia della CPU e chi difende la scelta

Una parte dei giocatori ha mostrato piena comprensione per le esigenze produttive di Rockstar. Il ragionamento è abbastanza lineare. Rinunciare a un frame rate elevato sarebbe il prezzo inevitabile per sostenere una simulazione ambientale senza precedenti. Qualcuno ammette che giocare a 60 sarebbe stato senz’altro meglio ma riconosce che non si può realizzare il titolo più denso, dettagliato e graficamente avanzato della generazione senza scendere a qualche compromesso.

Diversi utenti puntano il dito su un limite preciso dell’hardware, cioè il collo di bottiglia della CPU più che la potenza grafica. Il nuovo capitolo gestisce in contemporanea una quantità enorme di sistemi complessi e mantenere quel livello di realismo con un frame rate alto sarebbe semplicemente impossibile. Secondo questa lettura lo studio aveva davanti due strade. Tagliare elementi come la densità dei PNG, l’intelligenza artificiale, il traffico e gli eventi casuali per guadagnare fluidità oppure preservare tutto puntando ai 30 FPS. Ha scelto la seconda.

C’è poi chi richiama i precedenti della casa e in particolare Red Dead Redemption 2, dove i 30 fotogrammi erano considerati eccellenti. Finché la latenza dei comandi resta contenuta e non arrivano cali vistosi, sostengono in molti, GTA 6 non avrà alcun problema.

La rabbia dei possessori di PS5 Pro e il caso Starfield

Sul fronte opposto i toni cambiano parecchio. La frustrazione colpisce soprattutto chi ha acquistato PS5 Pro aspettandosi un salto concreto. La console di metà ciclo di Sony potrà contare su alcune caratteristiche esclusive come le ombre in ray tracing e l’upscaling proprietario PSSR, ovvero PlayStation Spectral Super Resolution. Il blocco a 30 FPS però ha deluso molti acquirenti, convinti di aver speso cifre altissime per ottenere un upscaling appena migliore e il ray tracing ma con prestazioni identiche.

Altri riconoscono che il gioco è enorme e che forse questa era l’unica via per renderlo giocabile su console, eppure vedere ancora i 30 FPS nel 2026 brucia. C’è chi racconta di perdere entusiasmo giorno dopo giorno. E c’è chi va oltre, sostenendo che i 60 FPS dovrebbero essere la base per i titoli moderni su PS5 Pro e successive e che Rockstar starebbe riportando tutti indietro di cinque o dieci anni. A lasciare sbalorditi, secondo questi critici, è che lo studio conosceva bene le capacità dell’hardware e ha comunque creato un gioco non realmente adatto a esse.

La delusione ha spinto alcuni utenti ad annullare il preordine della costosa Ultimate Edition, con l’intenzione dichiarata di aspettare la futura versione per PlayStation 6, dove i 60 fotogrammi al secondo dovrebbero verosimilmente arrivare.

Non mancano infine le accuse di un doppio standard da parte di critica e pubblico. Il paragone più citato è il lancio travagliato di Starfield, il gioco di Bethesda che al debutto fu duramente attaccato proprio per il blocco a 30 FPS, poi superato con aggiornamenti successivi sia su Xbox sia su PS5. Diversi appassionati si chiedono quindi se la community applicherà a Rockstar Games lo stesso metro di giudizio.

Fonte: TecnoAndroid