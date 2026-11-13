Galaxy S27, gli sfondi ufficiali svelano cinque possibili colori

Gli sfondi ufficiali della serie Galaxy S27 sono già comparsi in rete e potrebbero aver anticipato una parte della gamma cromatica che Samsung ha scelto per i suoi prossimi smartphone. Le immagini sono cinque e sono state individuate all’interno di alcuni firmware attribuiti ai futuri modelli di punta dell’azienda. Non si tratta quindi di semplici ricostruzioni fatte da appassionati ma di file legati al software dei nuovi dispositivi. Questo non vuol dire che i colori visti negli sfondi saranno per forza gli stessi disponibili poi nei negozi, e la prudenza in questi casi non è mai troppa. Resta comunque un indizio concreto per chi segue da vicino l’evoluzione della famiglia Galaxy S e vuole farsi un’idea di come potrebbero presentarsi i nuovi top di gamma.

Cinque colori per Galaxy S27

La composizione grafica è sempre la stessa ma viene declinata in cinque tonalità differenti, che corrisponderebbero proprio alle colorazioni dei futuri Galaxy S27. Si parte dal bianco, poi arrivano il blu scuro e l’azzurro, quindi il rosa e infine il bordeaux, che nei file viene indicato con il nome inglese Burgundy. Una tavolozza con due anime piuttosto riconoscibili, da una parte le tinte fredde e dall’altra quelle più calde, con il bianco a fare da elemento neutro nel mezzo.

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Sul piano estetico non ci sono disegni particolarmente elaborati. Il soggetto scelto è un nastro ripiegato su se stesso che forma una sorta di anello intrecciato, un motivo semplice e pulito che non punta a stupire con effetti complessi. La grafica rimane identica in tutte e cinque le immagini e a cambiare sono soltanto le combinazioni cromatiche. Due versioni giocano sul blu, altre due sfruttano tonalità rossastre mentre la quinta è prevalentemente bianca. Lo stesso soggetto, insomma, vestito in cinque modi diversi per accompagnare ciascuna delle possibili varianti dei nuovi smartphone Samsung.

Il fatto che le immagini arrivino da firmware soltanto attribuiti ai Galaxy S27, e non da una presentazione ufficiale, invita però a prendere tutto con cautela. La palette potrebbe cambiare prima del debutto commerciale, oppure alcune tinte potrebbero essere riservate solo a determinati canali di vendita. Per ora l’unico dato certo è la presenza di questi cinque sfondi nel software.

Quanto costa oggi la gamma Galaxy S26

In attesa di capire quali colori verranno davvero confermati, la generazione attuale continua a essere acquistabile online con prezzi che variano a seconda del rivenditore. Galaxy S26 FE, il modello più economico della famiglia, si trova a 458 euro, mentre Galaxy S26 parte da 639 euro. Salendo di livello Galaxy S26 Plus è proposto a 849 euro e Galaxy S26 Ultra si ferma a 864 euro, una cifra che lo porta molto vicino alla versione Plus e che rende la differenza tra i due modelli decisamente contenuta.

Le quotazioni però cambiano parecchio da un negozio all’altro. In altre offerte Galaxy S26 FE sale a 482 euro oppure a 489 euro, Galaxy S26 viene venduto a 688 euro o a 668 euro e Galaxy S26 Plus oscilla tra 849 euro e 883 euro. Lo scarto più marcato riguarda Galaxy S26 Ultra, che in questi casi raggiunge rispettivamente 947 euro e 929 euro.

Fonte: TecnoAndroid