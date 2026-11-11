Fitbit Air, la pressione sanguigna arriva in Google Health gratis

Chi indossa Fitbit Air può finalmente tenere traccia della propria pressione sanguigna direttamente dentro Google Health, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento. La novità consente di annotare a mano i valori rilevati con un misuratore dedicato e di consultarli insieme a tutti gli altri dati sulla salute già raccolti dall’app. Il rilascio è in corso sia su Android che su iOS, anche se per ora non tutti gli utenti vedono comparire la nuova opzione.

Il percorso che porta a questa funzione era cominciato ad agosto, quando Google aveva presentato le funzioni Health Guardian per la sua piattaforma dedicata al benessere. Tra le varie novità ce n’era una particolarmente interessante, cioè un sistema capace di analizzare nel tempo i dati raccolti dal dispositivo per individuare eventuali tendenze verso valori pressori elevati. Uno strumento pensato per aiutare a tenere d’occhio la situazione, che però non ha mai avuto l’ambizione di prendere il posto delle misurazioni effettuate con un apparecchio tradizionale. Adesso Google aggiunge un tassello in più e permette di conservare nell’app le letture vere e proprie, affiancandole al resto delle informazioni sulla salute.

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Come si registra la pressione in Google Health

Quando la funzione risulta disponibile, la procedura è davvero semplice. Basta aprire la scheda “Oggi”, toccare il pulsante “+Log” e selezionare la voce “Pressione sanguigna” per inserire i valori misurati. Pochi passaggi e il dato è salvato nell’app, pronto per essere consultato in qualsiasi momento.

Chi utilizza già un’applicazione compatibile per raccogliere le proprie misurazioni non deve per forza ricopiare tutto a mano. Le letture possono infatti essere sincronizzate tramite Health Connect su Android oppure attraverso Salute di Apple su iOS, così da far confluire i numeri in Google Health senza fatica. Una volta acquisiti, i valori vengono mostrati sotto forma di grafici nella sezione “Cuore” della scheda “Salute”, dove è possibile seguirne l’andamento nel tempo e farsi un’idea più chiara di come evolvono.

Su un punto conviene essere precisi, perché l’equivoco è dietro l’angolo. Questa novità non trasforma Fitbit Air in un misuratore di pressione. Per ottenere le letture serve sempre un apparecchio dedicato, e i valori rilevati vanno poi inseriti manualmente oppure sincronizzati in Google Health. Il braccialetto resta quindi un compagno per il monitoraggio quotidiano, mentre la misurazione vera e propria continua a passare da uno strumento apposito.

Non serve l’abbonamento Premium ma il rilascio è graduale

Google aveva annunciato la registrazione manuale della pressione la scorsa settimana, insieme alla versione 5.12 dell’app Google Health. La funzione però non è apparsa subito per tutti, tanto che fino a pochi giorni fa diversi possessori di Fitbit Air ne segnalavano ancora l’assenza. Le cose sembrano finalmente muoversi. Un utente che usa Fitbit Air con iPhone e un altro su Android hanno confermato l’arrivo dell’opzione, un segnale che fa pensare a una distribuzione in corso su entrambe le piattaforme.

Il rilascio comunque non è ancora completo. Alcuni utenti Android risultano fermi alla versione 5.11 e non trovano aggiornamenti disponibili sul Google Play Store. E anche chi ha già installato la versione 5.12 potrebbe non vedere subito la nuova voce nel menu, perché la diffusione sta procedendo in maniera graduale e raggiunge gli account un po’ alla volta.

Fonte: TecnoAndroid