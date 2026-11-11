SwitchBot Curtain Track 4: tende smart e batteria fino a 12 mesi

Automatizzare le tende di casa senza sostituirle e senza dover ricaricare frequentemente il motore: è questa la proposta di SwitchBot Curtain Track 4. Il prodotto permette di trasformare le tende tradizionali con binario a U compatibile in tende smart, mantenendo la struttura esistente e senza richiedere modifiche all’abitazione.

Curtain Track 4 è progettato per essere montato sui binari a U compatibili. Secondo SwitchBot, l’installazione richiede appena 30 secondi e non necessita di magneti di posizionamento. Non occorre neppure sostituire le tende o intervenire sulla configurazione della finestra. Il nuovo modello presenta un corpo più sottile rispetto alla generazione precedente, con una distanza minima dalla parete di 20 mm e uno spazio richiesto di 40 mm tra due binari. Queste dimensioni consentono di nascondere più facilmente il dispositivo dietro il tessuto. Il motore è inoltre in grado di movimentare tende con un peso massimo di 12 kg.

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Batteria removibile e autonomia fino a un anno

Una delle principali novità riguarda la versione Battery+, che integra una batteria interna e un modulo aggiuntivo rimovibile. La capacità complessiva raggiunge 6.400 mAh, mentre l’autonomia dichiarata arriva fino a 12 mesi con una singola carica.

Il modulo esterno può essere scollegato e ricaricato senza dover smontare il motore dal binario. In questo modo, durante la ricarica, il dispositivo può rimanere installato sulla tenda. L’autonomia effettiva dipende comunque dal peso del tessuto, dalla distanza percorsa, dalla frequenza di utilizzo e dalle condizioni operative. È prevista anche una variante Solar, abbinata a un pannello fotovoltaico che contribuisce a ridurre la necessità di ricariche manuali. Le prestazioni della ricarica solare dipendono dalla quantità di luce disponibile.

Automazioni, controllo vocale e movimenti silenziosi

Credits: TecnoAndroid

Curtain Track 4 consente di programmare l’apertura e la chiusura delle tende in base agli orari desiderati, ad esempio al mattino o al tramonto. La tecnologia QuietDrift gestisce lo spostamento a una velocità di 0,5 cm al secondo, mentre i rulli autolubrificanti sono progettati per ridurre attrito e vibrazioni durante il movimento. Il sistema supporta anche Touch&Go, una funzione che avvia il motore quando viene esercitata una leggera trazione sulla tenda. In alternativa, è possibile utilizzare l’app SwitchBot oppure il telecomando opzionale SwitchBot Remote.

Con un Hub SwitchBot compatibile diventano disponibili ulteriori integrazioni, tra cui Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts e SmartThings. È prevista anche la compatibilità con Matter, per inserire il dispositivo in un ecosistema domotico supportato. Le tende installate su più finestre possono essere riunite in un’unica routine. È così possibile creare scenari come Morning, Sunset o Leave Home, coordinando l’apertura e la chiusura senza dover gestire separatamente ogni ambiente.

Prezzo e disponibilità in Italia

SwitchBot Curtain Track 4 arriva sul mercato dall’11 novembre 2026, attraverso il sito ufficiale del produttore e Amazon. Per l’Italia, il prezzo di partenza della versione Battery+ è di 99,99 euro. La variante Solar viene proposta a 109,99 euro, mentre il pacchetto Battery+ da due unità costa 179,99 euro. Hub, telecomando e altri accessori vengono venduti separatamente, salvo eventuali inclusioni nella confezione scelta. L’autonomia indicata dal produttore rappresenta un valore massimo dichiarato e può variare in base alle condizioni di utilizzo.

Fonte: TecnoAndroid