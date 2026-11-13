PlayStation Portal e GTA 6: brutte notizie sul cloud gaming

Chi aveva acquistato PlayStation Portal con l’idea di giocare a GTA 6 in mobilità riceve oggi una notizia tutt’altro che piacevole. Le speranze riposte nel cloud gaming come via per godersi il nuovo capitolo di Grand Theft Auto sul dispositivo portatile di Sony subiscono una brusca frenata, e per una parte dei giocatori il colpo non è da poco. Molti utenti avevano messo in conto proprio questa possibilità al momento dell’acquisto, quasi come se il titolo più atteso degli ultimi anni e la piccola console da tenere in mano fossero destinati a viaggiare insieme.

GTA 6 e PlayStation Portal, un’accoppiata che non decolla

Il punto è semplice e anche un po’ amaro. Una fetta di pubblico aveva scelto PlayStation Portal pensando soprattutto a GTA 6, immaginando lunghe sessioni a Vice City lontano dal televisore di casa, magari sul divano mentre qualcun altro guarda un film oppure in un’altra stanza. La notizia arrivata in queste ore smonta in buona parte quell’aspettativa e costringe a rivedere i piani. Non si tratta di un dettaglio tecnico marginale, perché per chi aveva puntato tutto su questa combinazione cambia proprio il modo in cui pensava di vivere il gioco.

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Il nodo riguarda il cloud gaming, cioè la possibilità di giocare in streaming senza dipendere dall’hardware che si ha davanti. Era proprio questa la carta su cui molti contavano per far girare Grand Theft Auto 6 sul dispositivo portatile. Ed è esattamente su questo fronte che le cose non sono andate come sperato. Chi sognava di affidarsi alla nuvola per avere il titolo sempre a portata di mano dovrà quindi fare i conti con una realtà diversa.

Le aspettative dei giocatori sul cloud gaming

Va detto che l’entusiasmo attorno a GTA 6 ha spinto parecchie persone a ragionare in anticipo su come e dove giocarlo. Alcuni si sono concentrati sulla console principale, altri invece hanno visto in PlayStation Portal uno strumento comodo per non restare legati alla postazione fissa. Una scelta comprensibile, considerando quanto tempo un titolo del genere riesce a rubare a chi lo gioca. Proprio per questo la delusione pesa di più su chi aveva fatto un acquisto mirato, con un obiettivo preciso in testa.

Il cloud gaming rappresentava per questi utenti una sorta di garanzia. L’idea di poter accedere al gioco in streaming dava la sensazione di avere più libertà, meno vincoli e un’esperienza flessibile. La notizia di oggi va però nella direzione opposta e toglie terreno sotto i piedi a chi aveva costruito le proprie aspettative su questa possibilità. Per molti giocatori si tratta di un piccolo ridimensionamento rispetto a quello che avevano immaginato, e non è difficile capire il motivo del malumore.

Chi si trova in questa situazione dovrà valutare alternative diverse rispetto a quanto pianificato. PlayStation Portal resta comunque un dispositivo con il suo pubblico e le sue funzioni, ma il legame con Grand Theft Auto 6 che alcuni davano per scontato non si concretizza nel modo sperato attraverso il cloud gaming. Ed è questa, in definitiva, la brutta notizia arrivata oggi per quei giocatori che avevano scelto la console portatile di Sony pensando soprattutto a GTA 6.

Fonte: TecnoAndroid