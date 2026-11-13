Resident Evil 1 troppo stoico: Capcom spiega il remake mancato

Capcom ha finalmente chiarito perché i moderni remake di Resident Evil abbiano saltato proprio il capitolo che ha dato il via a tutto. A spiegarlo è Jun Takeuchi, produttore di lunga data della serie, secondo cui l’azienda temeva che il primo gioco uscito nel 1996 potesse non fare presa sul pubblico di oggi. Una scelta che a tanti appassionati è sempre sembrata un po’ curiosa, visto che questi rifacimenti rappresentano un ottimo punto d’accesso a una delle saghe survival horror più amate di sempre e il capostipite non ha ancora ricevuto il trattamento completo in terza persona con il RE Engine.

A dire il vero un remake del primo Resident Evil esiste già ed è arrivato nel 2002. Si tratta però di un lavoro molto più fedele all’originale rispetto alle versioni recenti di Resident Evil 2, 3 e 4, perché mantiene i classici controlli “a carro armato” e le inquadrature fisse che hanno segnato gli esordi della serie. Chi volesse cominciare il viaggio dall’inizio dovrebbe quindi fare i conti con parecchie basi di design che oggi risultano decisamente datate per chi non le conosce. Basta pensare ai nastri d’inchiostro necessari per salvare la partita, un meccanismo che difficilmente entusiasma i giocatori moderni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un primo capitolo considerato troppo “stoico”

Visto il successo ottenuto dai nuovi remake, sembrerebbe quasi naturale che Capcom prima o poi torni sul gioco originale. Circolano voci secondo cui un nuovo Resident Evil 1 sarebbe già nelle primissime fasi di sviluppo, ma finora non c’è stato alcun annuncio ufficiale né indiscrezioni abbastanza solide da dare peso a queste ipotesi. Sul motivo per cui la casa giapponese non sia partita dal titolo più ovvio, le parole di Takeuchi sono arrivate attraverso un nuovo libro dedicato al 30° anniversario della serie.

“Il motivo per cui non abbiamo scelto Resident Evil 1 come primo remake è che si tratta di un gioco molto stoico”, ha spiegato il produttore. “Dato che punta così tanto sull’orrore che nasce da questa sua compostezza, temevamo che potesse non coinvolgere i fan dei videogiochi di oggi”. Come sempre accade con le traduzioni di seconda mano, non è semplice capire con precisione cosa intendesse con un termine come “stoico”. Resta comunque evidente che il primo Resident Evil abbia un’atmosfera tutta sua e un ritmo più lento rispetto ai capitoli successivi.

Raccoon City come vera origine della saga

C’è poi un secondo motivo dietro la decisione. Secondo Takeuchi, la celebre sequenza d’apertura di Resident Evil 2, quella che mostra il contagio di massa a Raccoon City, rappresenta in fondo il momento in cui tutta la storia prende davvero forma. Una lettura che sposta il baricentro della serie lontano dalla villa del primo episodio e lo colloca nel caos della città invasa dall’infezione.

“Inoltre l’incidente di Raccoon City è sostanzialmente il punto di partenza della saga di Resident Evil, quindi abbiamo pensato che viverlo fosse il modo migliore per presentarne le origini”, ha aggiunto il produttore. Non a caso Resident Evil 2 viene considerato da molti la versione più classica dell’esperienza Resident Evil, sia nell’edizione originale del 1998 sia nel remake del 2019.

Fonte: TecnoAndroid