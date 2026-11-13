Rimac Nevera, stop a 71 esemplari: si aspirava a 190

Quasi duemila cavalli, oltre 400 km/h di velocità massima e una serie di primati difficile da eguagliare non sono bastati. La Rimac Nevera chiuderà la sua carriera molto prima del previsto, con una produzione che si fermerà entro la fine del 2026 a soli 71 esemplari, ben lontani dai 190 che il costruttore croato aveva messo in programma all’inizio di questa avventura. Un bilancio che pesa, soprattutto se messo accanto ai risultati raggiunti in pista dalla hypercar elettrica di Sveta Nedelja.

Una produzione chiusa con 119 auto in meno

Il piano originale era piuttosto chiaro. Si parlava di 150 Nevera, a cui si sarebbero affiancati altri 40 esemplari della Nevera R, la variante ancora più estrema svelata nell’agosto del 2024. Sommando le due versioni si arrivava appunto alla quota complessiva di 190 vetture.

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I numeri comunicati da Mate Rimac raccontano però una storia diversa da quella che il fondatore immaginava. La catena di montaggio si fermerà con appena 51 Nevera e 20 Nevera R, per un totale di 71 unità. Tradotto in percentuale, alla fine di quest’anno l’azienda avrà costruito circa il 37% delle auto inizialmente previste, mentre 119 esemplari resteranno soltanto sulla carta.

I primati collezionati dalla hypercar croata

Sul fronte tecnico non c’è molto da discutere. La versione originale della Rimac Nevera sviluppa 1.914 CV grazie a un sistema di propulsione interamente elettrico, con prestazioni in grado di mettere in crisi anche le sportive a combustione più sofisticate. La velocità massima certificata ha toccato i 412 km/h e nel maggio del 2023 la casa annunciava di aver stabilito 23 record in un solo giorno.

Sempre nel 2023 è arrivato anche il primato sul Nürburgring Nordschleife tra le elettriche di serie, con un giro chiuso in 7 minuti, 5 secondi e 298 millesimi. C’è poi un’impresa decisamente fuori dagli schemi, firmata dal collaudatore Goran Drndak, che sulla pista di Papenburg è riuscito a spingere la vettura fino a 275,74 km/h in retromarcia. La Nevera R ha poi alzato ancora l’asticella raggiungendo i 431,45 km/h e conquistando, stando ai dati del costruttore, altri 24 primati nel corso del 2025.

Perché i record non hanno convinto i collezionisti

Il risultato commerciale mette in luce quanto sia particolare il mercato delle supercar più esclusive. Chi acquista auto di questo livello non guarda soltanto ad accelerazione, potenza e velocità di punta. Contano anche il coinvolgimento emotivo, il carattere meccanico, la storia del marchio e il valore che il modello potrà assumere agli occhi dei collezionisti negli anni a venire.

Attribuire con certezza le vendite inferiori alle attese a un unico fattore non è possibile. Il contrasto tra i traguardi tecnici e quelli commerciali lascia però intendere che l’eccellenza prestazionale, da sola, non sia una garanzia di successo. Rimac ha dimostrato che una hypercar elettrica può superare limiti un tempo riservati ai motori termici più estremi, ma convincere chi è disposto a spendere cifre milionarie per un’auto esclusiva si è rivelata una partita completamente diversa, e per ora persa.

C’è anche un dettaglio che potrebbe aver avuto il suo peso. Gli esemplari consegnati ai clienti hanno di norma una velocità massima limitata a 352 km/h. Per sfruttare davvero tutto il potenziale della Rimac Nevera bisogna partecipare a giornate speciali e a eventi dedicati, sempre con l’assistenza diretta del costruttore a fare da supervisore. Un vincolo che, secondo alcune letture, potrebbe aver contribuito all’esito poco brillante del progetto.

Fonte: TecnoAndroid