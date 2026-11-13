Samsung Galaxy S27 certificato in India, ma la ricarica delude

Samsung Galaxy S27 ha appena ottenuto la certificazione BIS, rilasciata dall’ente indiano che si occupa della standardizzazione dei prodotti, e il dettaglio non è di poco conto. Si tratta infatti della prima approvazione ufficiale in India per l’intera nuova serie. Il dispositivo che ha superato l’esame porta il codice modello S952B/DS e corrisponde alla variante Dual SIM di Galaxy S27 nella sua versione base, quella che di solito apre la gamma e punta a un pubblico più ampio rispetto ai fratelli maggiori.

Un passaggio del genere, per chi segue da tempo le dinamiche del mercato, ha un significato abbastanza preciso. Questo tipo di certificazione compare quasi sempre quando la produzione di massa è già avviata oppure sta per partire. Ecco perché diventa plausibile immaginare un debutto tra gennaio e febbraio 2027, una finestra che rispecchia i tempi a cui la serie Galaxy S ha abituato negli anni. Nessuna data ufficiale, sia chiaro, però il calendario sembra seguire un copione già visto più volte.

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Schermo, chip e memoria di Galaxy S27

Sul fronte delle specifiche tecniche le informazioni arrivano dalle indiscrezioni circolate finora, quindi vanno prese con la dovuta cautela. Galaxy S27 base dovrebbe montare un display da 6,3 pollici, una diagonale che conferma l’idea di uno smartphone compatto e maneggevole, pensato per chi non vuole un telefono troppo ingombrante in tasca. Il cuore del dispositivo sarebbe affidato al nuovo Exynos 2700, il processore sviluppato internamente da Samsung.

Anche la configurazione di memoria è trapelata e parla di 12 GB di RAM affiancati da 256 GB di spazio di archiviazione. Numeri che, almeno sulla carta, dovrebbero garantire una buona fluidità nell’uso quotidiano e abbastanza spazio per foto, video e applicazioni senza dover ricorrere troppo presto al cloud.

C’è poi la solita questione dei processori, che accompagna da anni ogni generazione della famiglia. Samsung dovrebbe alternare Exynos e Snapdragon a seconda dei mercati, proprio come da tradizione. Stando alle voci, il chip di casa Exynos 2700 dovrebbe toccare all’Europa e ad alcuni Paesi asiatici, mentre altre aree geografiche riceverebbero la soluzione di Qualcomm. Per il pubblico italiano, quindi, lo scenario più probabile è quello di un Galaxy S27 equipaggiato con il processore progettato direttamente dal colosso coreano.

Ricarica a 25 W, la nota meno brillante

Ed è qui che arrivano le notizie meno entusiasmanti. Due certificazioni distinte, una cinese rilasciata dall’ente 3C e un’altra firmata da UL Solutions, indicano per il modello base una ricarica cablata a 25 W. Una potenza che non fa certo gridare al miracolo, soprattutto in un mercato dove molti concorrenti spingono su valori decisamente più alti.

Va detto però che la scelta non sorprende più di tanto. Samsung ha sempre proposto questa velocità sui modelli d’ingresso della serie S, compreso Galaxy S26, e il nuovo arrivato sembra semplicemente proseguire sulla stessa strada. Chi sperava in un salto generazionale su questo aspetto dovrà con ogni probabilità rivolgere lo sguardo ai modelli Pro e Ultra, dove l’azienda tende a concentrare le novità più spinte.

Per il momento non esiste nulla di ufficiale su fotocamere, batteria e prezzi del nuovo smartphone. Le fughe di notizie su Galaxy S27 circolano ormai da parecchio tempo e altri dettagli sono attesi già nelle prossime settimane.

Fonte: TecnoAndroid