Alexa Plus, arriva il grande aggiornamento con hub su Fire TV

Amazon sta preparando il più importante aggiornamento finora per Alexa Plus, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale che lo scorso anno aveva debuttato in forma limitata. L’annuncio arriva insieme al rinnovo della gamma Fire TV Stick, che si allarga con nuovi modelli, e porta con sé un pacchetto di novità piuttosto ricco. Tra le più rilevanti spiccano un hub dedicato all’assistente sui dispositivi Fire TV e un deciso passo avanti nelle capacità di ragionamento dell’AI. C’è però un dettaglio da tenere a mente fin da subito perché per provare tutto questo servirà un po’ di pazienza, soprattutto da questa parte dell’oceano.

Un assistente che capisce meglio il contesto delle richieste

Il cuore dell’aggiornamento riguarda il modo in cui Alexa Plus interpreta ciò che le viene chiesto. L’assistente sarà in grado di considerare un numero maggiore di elementi legati al mondo reale, dai riferimenti culturali fino a premi ed eventi, così da costruire risposte più pertinenti e meno generiche. E non finisce qui. Il sistema attingerà anche alle informazioni sugli abbonamenti attivi dell’utente e alla sua cronologia di visione, con l’obiettivo di affinare sia le risposte sia i consigli sui contenuti da guardare.

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Anche l’interfaccia cambia volto. Amazon ha previsto il supporto alle domande successive, alle conversazioni organizzate in thread e alla possibilità di tornare sulle richieste fatte in precedenza. Detto in parole più semplici, il dialogo con l’assistente diventa più simile a una conversazione vera e propria, in cui non serve ripartire da zero ogni volta che si cambia argomento o si vuole approfondire un dettaglio. L’hub di Alexa Plus su Fire TV punterà soprattutto a migliorare i suggerimenti sui contenuti, cioè quella parte dell’esperienza che aiuta a scegliere cosa guardare. In arrivo ci sono anche dei «suggerimenti personalizzati per i prompt», pensati per aiutare gli utenti a scoprire nuovi modi di interagire con l’intelligenza artificiale di casa Amazon.

Un altro aspetto interessante riguarda la continuità tra i vari dispositivi. Le conversazioni avviate con Alexa Plus saranno accessibili in tutto l’ecosistema Amazon, quindi non solo dal televisore ma anche dall’app Alexa per smartphone e dai dispositivi Echo compatibili. Una richiesta iniziata sul divano potrà così essere ripresa altrove senza perdere il filo. L’esperienza dell’assistente approderà inoltre sull’app mobile Fire TV, dove sarà possibile usare tanto la ricerca testuale quanto quella vocale. Si aggiunge poi una nuova integrazione capace di mettere al lavoro le abilità di Alexa Plus anche partendo da contenuti condivisi direttamente dall’utente.

Le funzioni sono state annunciate ma per usarle bisognerà aspettare. La versione aggiornata di Alexa Plus per Fire TV verrà distribuita a partire da novembre negli Stati Uniti, che come spesso accade fanno da apripista. Per l’Europa, e quindi anche per l’Italia, il quadro è meno definito e secondo quanto spiegato dall’azienda l’arrivo dovrebbe avvenire con ogni probabilità il prossimo anno.

Non tutti i dispositivi riceveranno le novità nello stesso momento. La prima fase della distribuzione coinvolgerà Fire TV Stick 4K Max di seconda generazione, Fire TV Cube, Amazon Ember TV e i televisori con Fire TV integrato, compresi alcuni modelli prodotti da TCL e Hisense. Chi possiede il più recente Fire TV Stick 4K dovrà invece mettere in conto un’attesa più lunga, perché il dispositivo riceverà le nuove funzioni di Alexa Plus soltanto nel corso del prossimo anno.

Fonte: TecnoAndroid