Lenovo IdeaPad Slim 3, il Copilot+ PC con Snapdragon X a 629 euro

Lenovo IdeaPad Slim 3 con processore Snapdragon X scende su Amazon a 629 euro, quello che ha tutta l’aria di essere il minimo storico per questa precisa configurazione. Si tratta di un Copilot+ PC con NPU da 45 TOPS e 16GB di RAM, proposto a una cifra che fino a poco tempo fa sembrava difficile da immaginare per questa categoria di portatili. Per chi cerca un notebook moderno, parco nei consumi e già pronto per l’intelligenza artificiale integrata in Windows 11, l’offerta merita più di uno sguardo.

Lenovo IdeaPad Slim 3, architettura ARM e intelligenza artificiale a bordo

Il cuore del portatile è il chip Qualcomm Snapdragon X, un processore ARM a 8 core con frequenza massima di 3.0GHz e ben 30MB di cache complessiva. Non è il classico processore a basso consumo pensato solo per navigare e poco altro. La piattaforma integra infatti una NPU Qualcomm Hexagon capace di arrivare a 45 TOPS, valore che fa rientrare il dispositivo a pieno titolo tra i Copilot+ PC, in grado di gestire in modo nativo gli strumenti di intelligenza artificiale di Windows 11.

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Accanto al processore trovano posto 16GB di RAM LPDDR5x 8448 saldati sulla scheda madre. Un quantitativo che promette una buona longevità negli anni a venire e che permette di reggere senza fatica il multitasking di tutti i giorni, le videochiamate e la navigazione web. Per l’archiviazione c’è un SSD da 256GB PCIe 4.0×4 NVMe, sufficiente per un utilizzo orientato a casa, ufficio e studio. Chi lavora con file particolarmente pesanti, però, potrebbe trovarlo un po’ stretto.

Lo schermo IPS da 15,3 pollici ha risoluzione WUXGA (1920×1200) in formato 16:10 e offre una superficie ampia e luminosa, comoda anche per il lavoro in team a distanza. C’è pure la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, pensata per ridurre l’affaticamento degli occhi durante le sessioni più lunghe davanti al pannello.

Sul piano della robustezza il laptop punta sull’alluminio per la scocca superiore e ha superato i severi test militari MIL STD 810H, restando comunque leggero con un peso di appena 1,55 kg. Non manca nemmeno una dotazione di sicurezza curata, con chip TPM 2.0, lettore di impronte digitali a sfioramento e otturatore fisico per la webcam. Nel complesso un pacchetto sorprendentemente completo per questa fascia di prezzo.

Chiude il quadro una batteria da 60Wh che assicura un’autonomia solida e consente di sfruttare fino in fondo l’efficienza energetica tipica dell’architettura ARM, anche quando entrano in gioco le funzioni AI più impegnative.

Quanto si risparmia con lo sconto su Amazon

Il prezzo di Lenovo IdeaPad Slim 3 in questa versione passa da 899 euro a 629 euro su Amazon, con uno sconto del 30% che vale un risparmio netto di 270 euro. Una riduzione di tutto rispetto, considerando che parliamo di un Copilot+ PC con hardware aggiornato e prestazioni della NPU da vero modello di punta.

La promozione riguarda la configurazione con 16GB di RAM e 256GB di memoria interna, accompagnata da Windows 11 Home in versione ARM già preinstallato. Un dettaglio da non sottovalutare al momento dell’acquisto riguarda la confezione, visto che il caricatore non è incluso. Anche la disponibilità del notebook su Amazon a questo prezzo potrebbe essere limitata.

Fonte: TecnoAndroid