Android Auto, Gemini fa infuriare gli automobilisti: ecco perché

Il passaggio da Google Assistant a Gemini su Android Auto sta creando parecchio malumore tra chi guida ogni giorno con lo smartphone collegato al cruscotto, e il nodo non riguarda tanto le funzioni quanto la sicurezza. Diversi automobilisti sostengono che l’assistente basato sull’intelligenza artificiale li costringa a parlare più a lungo, a ripetere le richieste, a controllare lo schermo per capire cosa sia successo. Tutte cose che, banalmente, tolgono attenzione alla strada.

Le segnalazioni arrivano soprattutto dalle discussioni degli utenti, in particolare dal forum Reddit dedicato a Google Assistant, dove il tono generale è tutt’altro che entusiasta. Il punto sollevato più spesso è semplice: Gemini risulterebbe meno affidabile del suo predecessore proprio sui comandi elementari, quelli che dovrebbero funzionare al primo colpo e senza pensarci.

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Comandi semplici che diventano conversazioni lunghe

Chi ha provato la novità racconta situazioni ricorrenti. Una richiesta viene fraintesa, l’assistente esegue qualcos’altro oppure chiede chiarimenti, e a quel punto il conducente deve riformulare. L’interazione si allunga, e ogni secondo in più passato a discutere con il telefono è un secondo in meno dedicato al traffico. Un utente, che sul forum si firma L00k_Again, si è spinto oltre, ipotizzando che questa dinamica possa favorire incidenti o quantomeno comportamenti nervosi al volante. Le lamentele si sono accumulate fin dal debutto della funzione, avvenuto ad aprile. Da allora, secondo chi la usa, i miglioramenti concreti sono stati pochi. Google ha provato a intervenire su alcuni malfunzionamenti, ma le criticità segnalate restano più o meno le stesse, e questo alimenta l’idea che non si tratti di un semplice assestamento iniziale.

Perché un assistente più bravo a parlare può essere un problema in auto

C’è una differenza di impostazione che spiega buona parte del malcontento. Google Assistant era stato costruito attorno a comandi brevi e circoscritti, del tipo imposta una destinazione, chiama un contatto, metti una canzone. Gemini invece è pensato per gestire richieste articolate, discorsive, con più passaggi. Sulla carta è un salto avanti evidente, ma in Android Auto quel vantaggio si trasforma in un rischio, perché spinge l’automobilista a intrattenersi più a lungo con l’assistente. E più lunga è la conversazione, più aumentano le occasioni in cui qualcosa va storto. Il ragionamento che circola tra gli utenti è tutto qui. Non serve un guasto clamoroso, basta l’accumulo di piccoli attriti quotidiani. Un comando frainteso oggi, uno da ripetere domani, una richiesta eseguita male dopodomani. Alla lunga il carico mentale cresce, e la concentrazione sulla guida ne risente.

La posizione di Google e il nodo delle prove

L’azienda difende la propria scelta e insiste sul carattere naturale dell’interazione, sostenendo che proprio la capacità di comprendere il linguaggio comune dovrebbe ridurre la distrazione alla guida, non aumentarla. Il ragionamento ha una sua logica, perché parlare come si parlerebbe a un passeggero dovrebbe richiedere meno sforzo rispetto a memorizzare formule precise.

Il problema è che diversi utilizzatori raccontano esattamente il contrario, segnalando che l’assistente inciampa su compiti che il vecchio sistema portava a termine senza fatica. Ed è questa distanza tra le promesse e l’esperienza reale a tenere accesa la discussione. Al momento non esiste alcuna prova concreta che dimostri un aumento oggettivo del rischio di incidenti con Gemini rispetto a Google Assistant. Nessuno studio, nessun dato. Quello che c’è è una percezione diffusa, costruita su centinaia di esperienze individuali, secondo cui un assistente più interattivo pesa di più sulla mente di chi guida. E la sicurezza stradale, storicamente, è un ambito dove le percezioni degli utenti tendono ad anticipare le verifiche formali.