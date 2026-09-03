Acer DualPlay Mini: la console portatile che diventa laptop

Acer ha portato a IFA un oggetto che sfugge alle categorie abituali, il DualPlay Mini, una console portatile da gaming che con qualche movimento diventa un piccolo laptop. L’idea di partenza è tutt’altro che campata in aria, visto che spendere tra 1.400 e 1.850 euro per un dispositivo che serve solo a giocare in mobilità è una scelta difficile da giustificare quando serve comunque anche un computer vero. Il concept prova a risolvere il problema mettendo le due cose nello stesso guscio, e insieme a questo Acer ha mostrato anche un modello più tradizionale in stile Steam Deck.

Il termine “piccolo” qui va preso alla lettera. Lo schermo misura 8 pollici, una diagonale generosa per un dispositivo pensato per giocare in mano ma che riporta la memoria all’epoca dei netbook quando si parla di portatili. Micro laptop con controlli di gioco attaccati ai lati se ne sono già visti in passato, però la combinazione tra schermo che ruota e tastiera nascosta sotto i comandi è una soluzione decisamente meno battuta.

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Come funziona la trasformazione del DualPlay Mini

Il display sembra incernierato su un punto centrale e ruota verso il basso invertendo l’orientamento nel momento in cui le due sezioni laterali vengono sollevate. Il risultato è un laptop tozzo ma completo, con tastiera retroilluminata e apparentemente a grandezza piena. Manca però il trackpad, dettaglio non trascurabile, tanto che una delle immagini promozionali mostra il DualPlay Mini usato in modalità sparatutto su una scrivania con un mouse wireless di dimensioni normali collegato al fianco. Quanto Acer creda davvero nella vocazione produttiva di questo aggeggio resta un punto poco chiaro. Uno degli scatti diffusi ritrae una persona che usa Windows seduta sul sedile di un aereo, il che lascia intendere che lavorarci sopra sia possibile e non solo teorico. Nello stesso tempo, i materiali dell’azienda ricordano che il dispositivo può essere collegato a uno schermo esterno, come a suggerire che per sessioni lunghe convenga appoggiarsi a un monitor.

Specifiche ancora vaghe e il fratello minore Atlas 7

Trattandosi di un concept, le informazioni tecniche sono ridotte all’osso. Si sa che il DualPlay Mini è “powered by Intel” e che adotta la stessa architettura di raffreddamento del Predator Atlas 8, quindi l’impiego dei nuovi chip Arc G3 pensati proprio per le console portatili è la conclusione più logica. Se questo design arriverà mai sugli scaffali dipenderà dalle reazioni raccolte dopo la presentazione a IFA e, altrettanto, da come si muoveranno nei prossimi mesi i prezzi di memoria, storage e processori.

Molto più concreto è invece l’Atlas 7, il cugino più compatto dell’Atlas 8, già pronto per Nord America, Europa, Medio Oriente e Asia a partire da settembre 2026. La linea è leggermente più slanciata e la scheda tecnica prevede processore Arc G3 oppure Arc G3 Extreme, con grafica Arc B370 nel primo caso e Arc B390 nel secondo. Lo schermo è un IPS da 7 pollici a risoluzione 1080p con refresh rate a 120Hz, mentre la memoria arriva “fino a” 24GB di RAM abbinati a 1TB di spazio di archiviazione. Sul fronte autonomia sono previste due batterie, da 60 o da 80 wattora.

Il prezzo dell’Atlas 7 non è ancora stato comunicato, cosa che sorprende poco visto che nemmeno l’Atlas 8, annunciato tre mesi fa, ha ricevuto un listino ufficiale a ridosso del lancio fissato per ottobre. Acer sembra insomma voler tenere le carte coperte fino all’ultimo su una fascia di mercato dove i costi dei componenti stanno diventando la variabile più imprevedibile.