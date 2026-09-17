Giappone oltre 100.000 centenari: il primato che supera gli USA

Oltre 100.000 centenari in Giappone. Per la prima volta il Paese supera questa soglia, un numero che da solo racconta molto più di quanto sembri a prima vista. Perché il dato interessante non è tanto la cifra tonda, quanto il confronto: il Giappone ha meno della metà della popolazione degli Stati Uniti, e nonostante questo conta oggi più o meno lo stesso numero di persone che hanno festeggiato il centesimo compleanno.

Fatti due conti, il senso diventa chiaro. Se due Paesi arrivano allo stesso totale di centenari partendo da basi demografiche così diverse, significa che in Giappone la concentrazione di persone ultracentenarie è più che doppia rispetto a quella americana. Non è una sfumatura statistica, è una differenza che si vede a occhio nudo quando si guarda la composizione per età della società giapponese.

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Centenari in Giappone: un traguardo demografico che cambia la scala del confronto

Superare quota 100.000 non era mai accaduto prima, e questo rende il momento un punto di riferimento. Le soglie tonde hanno spesso un valore più simbolico che scientifico, però in questo caso fotografano un processo lungo, costruito nel corso di decenni e non nato all’improvviso. La longevità giapponese è un fenomeno che gli studiosi osservano da tempo, e il numero di chi arriva ai cento anni ne è la manifestazione più visibile.

Vale la pena soffermarsi sul confronto con gli Stati Uniti, perché aiuta a capire le proporzioni. Quando due popolazioni di dimensioni così differenti producono un numero simile di persone oltre il secolo di vita, il metro di paragone non è più il totale assoluto ma il rapporto. E il rapporto, in questo caso, sposta completamente la prospettiva: quello che negli Stati Uniti è un evento raro, in Giappone lo è sensibilmente meno.

La domanda sul segreto della lunga vita

Naturalmente, davanti a un dato del genere la curiosità va subito nella stessa direzione: qual è il segreto dei giapponesi. È la domanda che accompagna ogni volta che escono numeri sull’aspettativa di vita del Paese, e non è una domanda banale, perché una società con una quota così alta di persone molto anziane diventa un laboratorio naturale per chi studia l’invecchiamento.

Il punto è che un numero, per quanto impressionante, non spiega da solo le ragioni che lo hanno prodotto. Il traguardo delle 100.000 persone oltre i cento anni dice che qualcosa funziona, non quale sia l’ingrediente decisivo. E proprio per questo il caso giapponese continua ad attirare attenzione: offre una popolazione ampia su cui ragionare, non un manipolo di casi isolati.

Un’altra cosa che il dato mette in evidenza è la velocità con cui la popolazione anziana giapponese è cresciuta in termini relativi. Arrivare a una cifra del genere con una base demografica inferiore alla metà di quella statunitense non è un dettaglio da poco, ed è il motivo per cui la notizia va oltre il semplice record numerico.

C’è poi il rovescio della medaglia, quello di cui si parla ogni volta che si affronta il tema: una società con moltissimi centenari è anche una società con un baricentro dell’età molto spostato in avanti, con tutto quello che comporta in termini di equilibri interni. Il numero dei ultracentenari è la punta più visibile di questa struttura.

Per ora il dato resta quello, netto e facile da ricordare: più di 100.000 giapponesi hanno superato i cento anni di età, tanti quanti negli Stati Uniti, un Paese con più del doppio degli abitanti.