Metroid Ravenous: MercurySteam si svela con due emoji

Un’emoji ninja e un cuore: basta poco, a volte, per accendere una discussione che dura giorni. È successo con Metroid Ravenous, il titolo mostrato durante l’ultimo Nintendo Direct, quando l’account ufficiale di MercurySteam ha ricondiviso il trailer accompagnandolo proprio con quella coppia di simboli. Nessuna dichiarazione, nessun annuncio formale, eppure il messaggio sembra piuttosto trasparente: lo studio spagnolo starebbe lavorando al gioco da tempo, in gran segreto, e adesso si concede una piccola soddisfazione social. Nintendo, dal canto suo, non ha ancora messo nero su bianco il nome del team di sviluppo. Una reticenza che di per sé non significa molto, visto che la casa di Kyoto tende spesso a rivelare certi dettagli con calma, magari più avanti nella campagna di comunicazione. Ma il post di MercurySteam, unito a quello che si vede scorrere nel filmato, riduce parecchio il margine di dubbio.

Tutti gli indizi portano a Metroid Dread

Chi ha giocato Metroid Dread riconosce subito la mano. La struttura bidimensionale, il modo in cui Samus si muove negli ambienti, il taglio delle inquadrature durante le sequenze più spettacolari, tutto rimanda a quel lavoro del 2021 che riportò la serie principale sui binari dopo anni di silenzio. Anche le sequenze tridimensionali, usate qui in modo generoso e scenografico, sembrano nascere dalla stessa idea di regia.

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Qualche differenza però salta all’occhio. Ravenous appare complessivamente più colorato, meno soffocante rispetto all’episodio precedente, che puntava tutto su atmosfere opprimenti e su un senso costante di minaccia alle spalle. Il ritmo, almeno da quel che si intuisce dal trailer, sembra pure più brillante, con scontri e passaggi d’azione che si susseguono a un passo diverso. Non una rottura, piuttosto un’evoluzione della stessa formula.

E ha senso, se si pensa a come sono andate le cose. Metroid Dread ha venduto bene, ha convinto la critica e ha dimostrato che c’era spazio per un ritorno del Metroid classico in due dimensioni. Costruire un seguito spirituale su quelle fondamenta, restando fedeli alle origini della saga ma aggiungendo abbastanza materiale nuovo da giustificare l’operazione, è una mossa logica prima ancora che creativa.

Per MercurySteam un momento delicato

Il contesto attorno allo studio spagnolo merita una riga in più. Lo scorso maggio l’azienda ha dovuto procedere con dei licenziamenti, una notizia che nel settore ha fatto rumore e che ha inevitabilmente alimentato interrogativi sul futuro del team. Un progetto di questo calibro, firmato con Nintendo e destinato a una vetrina enorme, rappresenterebbe una boccata d’ossigeno non da poco. MercurySteam, del resto, si è costruita nel tempo una reputazione precisa. Non è uno studio che spazia ovunque, ma uno che su certe tipologie di esperienze ha affinato competenze specifiche, dai Castlevania della fase Lords of Shadow fino appunto al lavoro su Samus Aran. Tornare in quel territorio, con un titolo che parte già con aspettative alte, significa consolidare quell’identità invece di doverla ricostruire da zero.

Nel frattempo c’è un dato concreto su cui non si discute. Metroid Ravenous ha una data di uscita ufficiale su Nintendo Switch 2, fissata al 28 gennaio, il che lo colloca tra i primi grandi appuntamenti della console. Considerando che l’annuncio è arrivato con un lancio così ravvicinato, il gioco deve essere in uno stato di lavorazione avanzatissimo, altro elemento che si incastra bene con l’ipotesi di uno sviluppo portato avanti in silenzio per parecchio tempo.