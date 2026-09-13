DaVinci Resolve 21.1 parla con Claude e ChatGPT: cosa cambia

Con il rilascio di DaVinci Resolve 21.1 Blackmagic Design mette sul tavolo qualcosa che va oltre il solito pacchetto di correzioni e ritocchi, perché la versione Studio integra ora un server MCP nativo capace di far dialogare il software con assistenti come Claude, Claude Code e ChatGPT Codex tramite semplici istruzioni in linguaggio naturale. Accanto a questa novità arrivano oltre 100 tra nuovi strumenti e controlli, distribuiti un po’ ovunque: fotografia, montaggio multicamera, gestione del colore, Fusion. Un aggiornamento corposo, insomma, che tocca fasi diverse della postproduzione.

Va però messo subito un paletto, perché l’entusiasmo attorno all’Intelligenza Artificiale tende a gonfiare le aspettative. L’assistente non prende il controllo dell’interfaccia, non muove il mouse al posto dell’utente e non fa tutto ciò che gli viene chiesto. Lavora soltanto attraverso le funzioni che il server e le API di scripting rendono disponibili. La differenza è sostanziale per capire cosa offre davvero questa release.

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Cosa cambia con il collegamento agli assistenti AI

Il Model Context Protocol, in parole povere, consente a un’applicazione di mettere a disposizione di un assistente compatibile una serie di strumenti e informazioni. In Resolve 21.1 Studio questa possibilità è ora costruita dentro il software, senza passaggi esterni. Claude, Claude Code e ChatGPT Codex possono quindi accedere al progetto e sfruttare le funzioni che Blackmagic ha deciso di esporre. Le richieste possono riguardare l’organizzazione dei media, la modifica di alcune impostazioni oppure la preparazione di più render in sequenza, con l’assistente che si occupa dell’esecuzione.

Il beneficio più tangibile riguarda le attività ripetitive, quelle che rubano tempo senza aggiungere nulla dal punto di vista creativo. Un assistente può analizzare la struttura di un progetto, intervenire sulla disposizione delle clip, automatizzare procedure che a mano richiederebbero decine di passaggi. Il linguaggio naturale però non sostituisce il mestiere: la scelta delle inquadrature, il ritmo narrativo e il giudizio sul risultato finale restano faccende dell’editor. E l’accesso rimane comunque legato agli strumenti che Resolve decide di offrire al client MCP.

C’è poi il capitolo delle API di scripting, ampliate con nuove possibilità di automazione sul progetto. Non è un dettaglio secondario, anzi. Il collegamento con gli assistenti non funziona simulando i clic dell’utente, ma passa attraverso interfacce software dedicate. Da qui la necessità di distinguere tra ciò che un assistente riesce a comprendere e ciò che può effettivamente portare a termine.

Fotografia, Fusion e il resto del pacchetto

Sarebbe riduttivo leggere questo aggiornamento solo in chiave AI. La pagina Photo, arrivata con la versione 21, allarga adesso il supporto al controllo remoto delle fotocamere compatibili, includendo le serie Fujifilm GFX e X, Leica SL e Sony Alpha 7R VI. L’idea è quella di scattare e modificare alcune impostazioni restando dentro l’ambiente di lavoro, senza saltare da un’applicazione all’altra.

Su Fusion arrivano invece 25 nuovi strumenti Krokodove pensati per grafica ed effetti, mentre altri miglioramenti riguardano il montaggio multicamera, la gestione del colore e i flussi HDR. Un ventaglio ampio, che copre più momenti della produzione e non si concentra soltanto sulla connessione con gli assistenti esterni.

Per chi lavora sull’automazione, comunque, il pezzo forte rimane il server MCP. DaVinci Resolve smette di essere soltanto un programma che gli utenti usano affiancandosi all’AI e diventa un software che espone funzioni operative a un assistente esterno. Una differenza concettuale non da poco. Resta il fatto che questa integrazione è riservata alla versione Studio, il che segna una separazione concreta rispetto all’edizione gratuita, mentre le nuove API aggiungono agli sviluppatori un ulteriore livello su cui costruire procedure automatizzate.