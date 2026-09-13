WhatsApp per iPad, arriva la barra laterale in stile Mac

WhatsApp su iPad cambia faccia, e lo fa prendendo in prestito l’impostazione che gli utenti Mac conoscono già bene: una barra laterale fissa al posto della classica fila di icone in basso. La distribuzione è partita, per ora a piccoli gruppi, e riguarda sia chi usa le build di prova sia una parte di chi ha scaricato l’app dall’App Store senza particolari acrobazie.

Il percorso è stato lungo, va detto. L’adattamento dell’app ai nuovi criteri grafici di Liquid Glass era iniziato su iPhone lo scorso ottobre, mentre la versione per tablet ha dovuto aspettare fino a giugno, quando era comparsa in una fase di test riservata a pochi. In quell’occasione erano arrivati schede, pulsanti e menu contestuali rivisti secondo il nuovo linguaggio visivo, ma la struttura di fondo restava quella dello smartphone, con la barra delle sezioni piazzata sul fondo dello schermo. Una scelta comoda su un display da sei pollici, molto meno sensata su uno da tredici.

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WhatsApp per iPad: la barra laterale che arriva dal Mac

La novità vera è proprio qui. La nuova sidebar sostituisce di default la barra inferiore e replica quello che già succede su WhatsApp per Mac, con accesso immediato a Chat, Aggiornamenti, Community, Chiamate, Meta AI e alle altre sezioni dell’app. Tutto sulla sinistra, sempre visibile, senza dover cercare l’icona giusta in fondo allo schermo mentre si tiene il tablet appoggiato sulle ginocchia.

Chi non la sopporta può nasconderla. E quando viene nascosta non resta un buco vuoto: l’elenco delle conversazioni e la finestra della chat si allargano verso il centro dello schermo, guadagnando respiro. La differenza si nota subito, soprattutto per chi tende a tenere aperta una singola conversazione per lungo tempo e preferisce concentrarsi su quella invece che sulla navigazione tra le varie aree dell’app.

Il ragionamento dietro la scelta è abbastanza semplice. Su un iPad lo spazio non manca quasi mai, quindi mostrare contemporaneamente barra laterale, lista chat e conversazione non crea particolari problemi di affollamento. Su schermi più piccoli sarebbe stato impensabile, su un tablet diventa invece l’uso più naturale possibile dello spazio disponibile. È il motivo per cui le app desktop hanno adottato questa impostazione da anni e non l’hanno più abbandonata.

Chi la vede e chi deve aspettare

Al momento la nuova interfaccia è comparsa ad alcuni tester che usano l’ultima build distribuita tramite TestFlight, ma qualche segnalazione arriva anche da utenti che hanno semplicemente la versione stabile scaricata dallo store. Non è una distribuzione a tappeto, insomma, e chi apre l’app adesso potrebbe benissimo ritrovarsi ancora davanti alla vecchia barra in basso.

Funziona così con quasi tutti gli aggiornamenti dell’app di messaggistica: si parte da una fetta ristretta di dispositivi, si raccolgono segnalazioni, si allarga progressivamente. I tempi sono difficili da prevedere e capita spesso che passino settimane prima che una funzione arrivi davvero a tutti, indipendentemente dal fatto che si stia usando la versione di prova o quella pubblica. Non c’è un interruttore da attivare nelle impostazioni, va semplicemente atteso il proprio turno.

Per chi lavora molto dal tablet, però, il cambiamento non è cosmetico. Passare da un layout pensato per lo smartphone e stiracchiato su uno schermo grande a uno costruito attorno alle proporzioni del tablet significa meno tocchi, meno spostamenti del pollice e una gestione più ordinata delle conversazioni multiple. Il salto diventa evidente quando si usa l’app affiancata ad altre finestre, dove avere le sezioni sempre a portata di sguardo evita di perdere il filo.

La combinazione tra il restyling grafico avviato mesi fa e questa riorganizzazione della struttura porta l’app per iPad molto più vicina alla controparte per computer, sia nell’aspetto sia nel modo in cui ci si muove tra una sezione e l’altra.