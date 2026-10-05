Gemini, arriva Mappa per fare domande su una zona della cartina

Chi usa Gemini per cercare informazioni su un posto preciso ha a disposizione un aiuto in più. Google ha infatti aggiunto all’assistente un nuovo strumento chiamato Mappa, pensato per semplificare tutte quelle richieste che ruotano attorno a un luogo o a una zona geografica. La funzione è già arrivata nell’app per Android e iOS, mentre per il momento la versione web del servizio ne è ancora priva.

L’idea di fondo è piuttosto semplice. Invece di descrivere a parole un quartiere, una piazza o una porzione di città, l’utente può indicare direttamente sulla cartina la zona che gli interessa e poi formulare la sua domanda. È un approccio più visivo, che evita lunghi giri di parole e rende il dialogo con l’assistente di Google più immediato, soprattutto quando la richiesta è legata a un’area ben precisa e non a un indirizzo singolo.

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Come funziona lo strumento Mappa di Gemini

Credits: TecnoAndroid

Per trovarlo bisogna scorrere fino in fondo alla lista degli strumenti, dove Mappa compare accanto a File, Drive e Notebook. Una volta aperto, mostra una cartina centrata sulla posizione corrente dell’utente con un’area circolare evidenziata. Da qui ci si può muovere liberamente, allargare o restringere lo zoom oppure cercare un luogo preciso toccando l’icona della lente di ingrandimento.

Quando la zona inquadrata è quella giusta basta premere su “Esplora questa area“. A quel punto Gemini inserisce nella casella del comando la voce “Area della mappa”, alla quale si può affiancare una richiesta scritta. Diventa così molto più facile chiedere informazioni riferite a una parte specifica della mappa, senza doversi preoccupare di spiegare manualmente dove si trova quel luogo o fin dove si estende.

Si tratta di un dettaglio che può sembrare piccolo ma che cambia l’esperienza d’uso, in particolare quando la domanda riguarda una zona che sarebbe complicato delimitare a parole. La selezione sulla cartina fa buona parte del lavoro e il chatbot sa già di quale porzione di territorio si sta parlando, senza bisogno di ulteriori precisazioni da parte di chi scrive.

Dalla barra alla chiocciola: cambia il richiamo delle skill

Le novità per l’interfaccia dell’assistente non finiscono qui. Con la beta 17.63 dell’app Google l’azienda sta preparando un’altra modifica che riguarda il modo in cui si richiamano le skill. Il simbolo “/” usato fino a questo momento lascia il posto alla “@”, già impiegata per le Connected Apps. Queste ultime, tra l’altro, verranno presto rinominate “Connectors“.

Il cambio arriva a pochi giorni dall’annuncio con cui Google aveva spiegato che le skill avrebbero preso il posto dei Gems e che, almeno inizialmente, sarebbero state richiamabili proprio con la barra. Una correzione di rotta piuttosto rapida, insomma. Nella nuova beta, infatti, digitando “/” compare un messaggio che avvisa l’utente del passaggio alla chiocciola e indica il nuovo simbolo da utilizzare.

La “@” diventerà così un unico punto d’accesso per skill, connector e altre funzioni, raccogliendo sotto lo stesso segno strumenti che fino a poco tempo fa avevano scorciatoie differenti. Chi lavora con Gemini avrà quindi un solo comando da ricordare per richiamare tutto ciò che serve direttamente dalla casella di testo.

Fonte: TecnoAndroid