Agenti AI dal volto tenero: Jolly e Dots e il nodo della privacy

Gli agenti AI stanno cambiando aspetto e non si tratta di un dettaglio da poco. I nuovi assistenti digitali somigliano sempre meno a freddi software e sempre più a piccoli personaggi da cartone animato, con occhi buffi, un nome tutto loro e una personalità riconoscibile. Dietro questa trasformazione c’è però un tema delicato che riguarda da vicino la privacy di chi li utilizza, perché un volto simpatico può nascondere uno strumento con accesso a una quantità enorme di informazioni personali.

La logica è abbastanza intuitiva ed è un po’ la stessa che spinge la robotica verso forme sempre più umanizzate. Un assistente dall’aria amichevole mette meno soggezione e invoglia a concedere più fiducia. Davanti a una figura tenera e rassicurante viene spontaneo abbassare la guardia, molto più di quanto accadrebbe con una semplice finestra di testo o con un’interfaccia anonima e impersonale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Da Jolly ai Dots, le mascotte conquistano il settore

Le grandi aziende tecnologiche sembrano aver colto bene questo meccanismo. Meta ha imboccato di recente quella che appare come la strada vincente scegliendo per Muse una mascotte morbida e tondeggiante chiamata Jolly. Un personaggio pensato per risultare gradevole e vicino, lontano anni luce dall’immagine fredda della macchina che elabora dati.

Sulla stessa linea si è mossa OpenAI, che ha presentato i suoi Dots come piccoli personaggi colorati, quasi fossero animali digitali da tenere con sé. Si tratta senza dubbio di una scelta estetica, studiata per rendere l’esperienza più piacevole e coinvolgente. Allo stesso tempo però questa veste grafica diventa un modo per rendere più naturale l’idea di affidare a questi sistemi compiti via via più importanti, quasi senza accorgersene.

Il punto sta proprio qui. Un’icona sorridente non cambia la natura dello strumento che c’è sotto, ma cambia parecchio la percezione che se ne ha. E quando la percezione si fa più morbida anche la soglia di attenzione tende a scendere, con conseguenze che vanno ben oltre l’aspetto grafico.

Perché il vero nodo è la gestione dei dati personali

La differenza tra un classico chatbot e un agente sta tutta nella capacità di agire. Gli agenti AI infatti non si limitano a rispondere alle domande ma possono fare cose concrete per conto dell’utente. Possono inviare messaggi, organizzare prenotazioni, gestire annunci e in generale sfruttare le informazioni presenti negli account a cui sono collegati.

Per svolgere queste attività hanno bisogno di permessi ampi. Dietro quella faccia simpatica può esserci un sistema in grado di leggere email, documenti e messaggi, oltre a utilizzare i servizi associati al profilo personale. Una mole di dati che riguarda la vita privata, il lavoro, le relazioni e le abitudini quotidiane di chi si affida a questi strumenti.

Fonte: TecnoAndroid