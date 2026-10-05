HP OmniBook 5, il nuovo PC OLED con funzioni AI parte da 699 euro

Un display OLED fino a 2.5K, un corpo spesso appena 11,77 millimetri e un peso di 1,16 kg: sono alcuni degli elementi con cui HP OmniBook 5 punta a portare caratteristiche di fascia premium in una categoria più accessibile. Il nuovo notebook Windows è pensato per accompagnare attività molto diverse, dallo studio alla produttività quotidiana fino alla creazione di contenuti e all’intrattenimento. A completare la dotazione ci sono processori Intel Core con NPU integrata e una serie di soluzioni dedicate a audio e videocomunicazione. HP ha inoltre presentato HP ProBook 4, un secondo notebook rivolto alle aziende in crescita che porta lo stesso approccio verso portabilità e funzionalità AI-ready nel segmento business.

Il display rappresenta uno degli elementi centrali dell’OmniBook 5. Il pannello touchscreen può raggiungere una risoluzione 2.5K, offre una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e arriva a una luminosità di 620 nit. HP integra inoltre la tecnologia Eye Ease e un rapporto screen-to-body fino al 90%. Il notebook è stato progettato per essere trasportato facilmente durante la giornata. Lo spessore è di soli 11,77 mm, mentre il peso si ferma a 1,16 kg. La cerniera può aprirsi fino a 180 gradi e la dotazione comprende due porte USB-C con funzionalità complete. L’autonomia dichiarata arriva fino a 42 ore nella riproduzione video locale, secondo il parametro VPB indicato da HP. A facilitare gli spostamenti contribuisce anche il caricatore HP USB Mini GaN da 65 W, caratterizzato da dimensioni compatte.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Prestazioni AI-ready e comunicazione

Credits: TecnoAndroid

Sul fronte delle prestazioni, HP OmniBook 5 può essere configurato con processori fino a Intel Core dotati di NPU integrata. L’obiettivo è supportare le attività quotidiane e le esperienze basate sull’intelligenza artificiale direttamente attraverso l’hardware del notebook. La dotazione dedicata alla comunicazione comprende una webcam IR FHD con riconoscimento facciale Windows Hello e un sistema con doppio microfono. L’audio è ottimizzato da Poly Studio e supporta DTS:X Ultra, con una configurazione pensata per lezioni, riunioni online e conversazioni. Anche l’aspetto estetico occupa un ruolo importante. Lo chassis in alluminio viene abbinato a una tastiera tono su tono e a quattro colorazioni: Smoke Silver, Starlit Blue, Peony Pink e Soft Honeydew.

HP ProBook 4 guarda alle aziende

Credits: TecnoAndroid

Accanto all’OmniBook 5, HP ha annunciato ProBook 4, un notebook destinato alle PMI e ai professionisti che lavorano in mobilità. Il modello misura appena 12 mm di spessore e parte da un peso di 1,18 kg. Lo chassis in alluminio è disponibile nelle finiture Eclipse Gray, Atmospheric Blue e Mist Silver, mentre il display OLED da 14 pollici raggiunge la risoluzione 2.8K, con copertura DCI-P3 del 100% e refresh rate di 120 Hz. La configurazione hardware arriva fino a Intel Core 7, affiancato da una NPU capace di raggiungere 17 TOPS. Sono previsti inoltre fino a 32 GB di memoria e 1 TB di spazio di archiviazione. Per l’autonomia HP ha scelto una batteria da 70 Wh con supporto alla tecnologia Fast Charge. Il notebook è inoltre progettato secondo standard MIL-STD, elemento indicato dall’azienda nell’ambito della resistenza del dispositivo.

Prezzi e disponibilità

HP OmniBook 5 14 AI PC sarà disponibile su HP.com e Best Buy a ottobre, con un prezzo di partenza fissato a 699,99 euro.

HP ProBook 4 G2iS 14 AI PC arriverà invece su HP.com a novembre. Il prezzo del modello business verrà comunicato in prossimità della disponibilità.

Fonte: TecnoAndroid