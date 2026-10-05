Avengers: Doomsday anticipa l’uscita in Spagna al 17 dicembre

La San Diego Comic Con Málaga ha vissuto nella sua terza giornata uno dei momenti più attesi della seconda edizione, con Disney protagonista assoluta grazie a un panel ricco di anteprime, ospiti a sorpresa e una notizia accolta con entusiasmo dal pubblico. Avengers: Doomsday anticipa infatti la sua uscita nelle sale spagnole dal 18 al 17 dicembre. Quando l’evento aveva annunciato il coinvolgimento della casa di Topolino l’attesa era salita alle stelle, soprattutto con l’arrivo ormai vicino del nuovo film corale Marvel. E le aspettative non sono state tradite.

A guidare le due ore di presentazione sono stati Claudio Serrano, Jordi Cruz e il giornalista Ali Plumb. Proprio quest’ultimo ha introdotto Whalefall, VisionQuest e il nuovo capitolo dei Vendicatori.

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Avengers: Doomsday, l’ animazione Disney e le prime sorprese con Whalefall

Jordi Cruz ha fatto da cerimoniere per le principali novità di animazione firmate Disney, Pixar e 20th Century Fox. Il pubblico ha potuto vedere materiale esclusivo di tre titoli. Il primo, distribuito in Spagna come Hechizo: Bienvenidos a Hexe e in arrivo il 27 novembre, ha mostrato nuovi personaggi che ruotano attorno alla protagonista Billie, dentro un’ambientazione pensata per conquistare gli appassionati dei film animati della casa. Alla regia ci sono Fawn Veerasunthorn, Jason Hand e Josie Trinidad, mentre nel cast vocale figurano Hailee Steinfeld, Rashida Jones e Tracey Ullman.

È stata poi la volta del nuovo Ice Age, diretto da Carlos Saldanha e atteso al cinema il 5 febbraio 2027. In sala è ricomparso l’inconfondibile Scrat con la sua ossessione per le ghiande, condivisa a quanto pare anche dal suo cucciolo, e per la prima volta si è visto uno Scrat giurassico. Di dimensioni enormi, per giunta. Tornano le voci di Ray Romano, John Leguizamo e Queen Latifah.

La ciliegina sulla torta del blocco animato l’ha messa però Gatto di Enrico Casarosa, in uscita il 5 marzo 2027 con Mark Ruffalo, Laurence Fishburne e Ismail Elsene. Oltre a un nuovo trailer è stata mostrata una clip con un personaggio destinato a rubare il cuore del pubblico, accanto naturalmente al protagonista felino.

Subito dopo sono arrivati i primi ospiti a sorpresa, ovvero Josh Brolin, Austin Abrams e il regista Brian Duffield per presentare Whalefall. Il film, nelle sale dal 16 ottobre, racconta di un ragazzo inghiottito da una balena insieme a un calamaro gigante, un po’ come in una versione reale di Pinocchio. Abrams ha definito le riprese quasi sempre all’interno del cetaceo come la cosa più difficile mai fatta nella sua vita, aggiungendo però che ne è valsa la pena. L’attore ha anche sottolineato la scelta degli effetti pratici, con molte sequenze girate davvero sott’acqua. Brolin ha spiegato di essere stato conquistato dal rapporto tra padre e figlio, una storia universale portata nel luogo più straordinario possibile. Duffield ha invece ricordato che non esisteva alcun riferimento a cui ispirarsi e che il film è stato costruito praticamente da zero.

Paul Bettany torna nei panni di Visione e arrivano gli Avengers

Grande accoglienza anche per Paul Bettany, sul palco per presentare VisionQuest, la nuova serie Marvel in arrivo su Disney+ il 14 ottobre. Secondo l’attore per la prima volta il pubblico si troverà letteralmente dentro la mente di Visione. Bettany descrive lo show come un incrocio tra la ricerca di umanità di Pinocchio e le domande esistenziali di Frankenstein, sospeso tra il desiderio di essere un ragazzo vero e gli interrogativi su chi sia, quale sia il suo scopo e se sia buono o cattivo. La serie chiuderà la trilogia iniziata con le produzioni dedicate a Wanda e Visione e ad Agatha, e segnerà il ritorno di James Spader come Ultron. Ai presenti sono stati mostrati i primi 22 minuti del debutto, dove si scopre che nella testa di Visione abitano le altre intelligenze artificiali comparse nell’universo Marvel come J.A.R.V.I.S e F.R.I.D.A.Y.

Il gran finale è toccato ad Avengers: Doomsday dei fratelli Russo. Tra le ovazioni dei fan sono saliti sul palco Winston Duke, David Harbour e Anthony Mackie, che hanno raccontato un set segnato dal numero enorme di personaggi e dall’incontro tra generazioni e universi diversi. Harbour ha ricordato di aver visto Endgame in sala come tutti gli altri spettatori e di essersi ritrovato all’improvviso in prima fila mentre tutto accadeva. Inevitabile poi parlare di Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino. Per tutti è stato strano vedere Iron Man nei panni del cattivo, anche se Mackie ha fatto notare che nei fumetti i due personaggi venivano spesso confusi, motivo per cui il suo ritorno è sembrato la scelta più azzeccata. Il film arriverà nelle sale spagnole il 17 dicembre.

Fonte: TecnoAndroid