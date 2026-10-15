Gemini AI Plus perde i modelli Pro: ecco la data scelta da Google

Chi ha sottoscritto Gemini AI Plus si prepara a perdere l’accesso ai modelli Pro. Google ha iniziato a inviare email agli abbonati del piano per comunicare la data esatta in cui il servizio smetterà di includere i modelli più avanzati, lasciando a disposizione soltanto la famiglia Flash. La novità era nell’aria da qualche settimana ma adesso c’è un giorno preciso segnato sul calendario e riguarda chiunque abbia scelto la formula più economica tra quelle a pagamento.

Il cambiamento nella struttura degli abbonamenti Gemini era stato annunciato all’inizio di ottobre, poco prima che il nuovo modello Argon diventasse disponibile come proposta di punta per le prestazioni elevate. In quell’occasione l’azienda aveva chiarito che Gemini 4 Argon sarebbe stato riservato a chi possiede un piano AI Pro o AI Ultra, specificando allo stesso tempo che gli iscritti ad AI Plus avrebbero perso completamente l’accesso ai modelli Pro. Mancava solo la data, ed è arrivata.

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Dal 13 novembre restano solo Flash e Flash Lite

Secondo quanto condiviso da un utente online, e confermato da altre persone che hanno ricevuto lo stesso messaggio, i modelli Pro verranno esclusi dal livello AI Plus a partire dal 13 novembre 2026. Il testo dell’email elenca Flash Lite e Flash come le uniche due opzioni rimaste dopo quella scadenza. Praticamente chi oggi può scegliere il modello più potente si ritroverà con strumenti pensati soprattutto per la velocità.

Nella comunicazione firmata dal team di Google One si legge che, da quella data, la possibilità di selezionare i modelli Pro sia nell’app Gemini sia nella Modalità AI della Ricerca Google sarà riservata agli abbonati Google AI Pro e ai piani superiori. Gli utenti AI Plus continueranno ad avere l’ultima versione di Flash Lite e Flash, descritto dall’azienda come un modello costruito per unire rapidità e intelligenza. C’è poi un dettaglio pratico non da poco perché le conversazioni già avviate con il modello Pro non andranno perse e potranno proseguire con un modello diverso.

L’email rimanda anche a un articolo del Centro assistenza per chi vuole approfondire i dettagli della modifica e ricorda che l’abbonamento può essere gestito o annullato in qualsiasi momento. Il messaggio si chiude con un ringraziamento rivolto agli iscritti al piano Google AI Plus.

Cresce la distanza tra AI Plus e AI Pro

Con questa revisione il piano da circa 4,60 euro al mese darà accesso a due soli modelli, mentre la formula da circa 18,50 euro al mese ottiene anche Argon. Il risultato è un divario decisamente più ampio tra le due offerte, con AI Pro che diventa di fatto la soglia minima per chi vuole lavorare con i modelli di fascia alta. Google mantiene comunque attivo il piano gratuito, che continua a garantire a tutti l’accesso a Flash Lite.

Va detto che questi abbonamenti non si limitano all’intelligenza artificiale. Sono legati a Google Workspace per lo spazio di archiviazione nel cloud e includono altri vantaggi come YouTube Premium. Il valore complessivo del pacchetto quindi non dipende soltanto dai modelli disponibili nell’app. Eppure la formula AI Plus sembrava un affare interessante per chi cercava strumenti più capaci da usare in modo attivo e non solo per qualche chiacchierata occasionale con il chatbot.

Sul fronte delle novità legate all’ecosistema, nelle ultime settimane l’app Gemini ha iniziato a distribuire Gemini 4 Argon agli abbonati AI Pro e AI Ultra. Nel frattempo Google Antigravity è stato integrato nell’app Gemini per macOS e un aggiornamento di Google Home ha portato Preferiti migliorati insieme a nuove correzioni per l’app e per Gemini.

Fonte: TecnoAndroid