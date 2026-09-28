Gemini, addio alle Gems: arrivano le Skills dal 17 novembre

Google ha deciso di mandare in pensione le Gems di Gemini, le versioni personalizzate del suo assistente basato sull’intelligenza artificiale introdotte nel 2024. Al loro posto, a partire da novembre, arriveranno le Skills, un sistema che ne riprende in buona parte la logica ma promette di rendere molto più immediato il richiamo delle personalizzazioni direttamente all’interno delle conversazioni.

Non si tratta di una novità spuntata dal nulla. Le Skills erano già state presentate ad aprile per Chrome, e ora il colosso di Mountain View ha scelto di portarle anche su Gemini, facendone di fatto l’erede delle Gems. Il principio di fondo resta quasi identico, quello che cambia è soprattutto il modo in cui queste istruzioni su misura vengono attivate mentre si usa l’assistente. Una scelta che punta più sulla comodità che su una rivoluzione vera e propria.

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Quando partirà il passaggio dalle Gems alle Skills

L’annuncio non è arrivato con un grande evento o con un comunicato roboante. A svelarlo è un semplice avviso che compare aprendo il Gems Manager di Gemini, ovvero la sezione in cui si gestiscono le proprie Gems. Il messaggio informa gli utenti che la transizione comincerà con precisione il 17 novembre 2026, una data già stabilita e comunicata con un certo anticipo.

Chi ha dedicato tempo a creare e rifinire le proprie Gems può stare abbastanza sereno. La migrazione sarà automatica, quindi non ci sarà bisogno di ricostruire a mano ogni configurazione né di copiare istruzioni da una parte all’altra. Fino a quando il passaggio non verrà completato, le Gems continueranno a funzionare come sempre e sarà possibile utilizzarle normalmente, senza alcuna limitazione.

Praticamente non ci sarà nessuno stop improvviso, ma un cambio di testimone gestito direttamente da Google dietro le quinte. Per chi si affida quotidianamente a queste versioni personalizzate dell’assistente è forse l’aspetto più rassicurante di tutta la vicenda, perché il lavoro fatto finora non andrà perso.

Cosa cambia davvero tra Gems e Skills

Viene spontaneo chiedersi se dietro il nuovo nome ci sia qualcosa di concreto. Non si tratta di un semplice rebranding, anche se va detto che sul piano concettuale la distanza tra le due soluzioni non è poi così ampia. Sia le Gems sia le Skills consentono infatti di fornire all’assistente istruzioni personalizzate, in modo da adattarne il comportamento a determinati compiti o a esigenze specifiche.

La differenza più evidente riguarda la praticità d’uso. Con le Skills di Gemini l’obiettivo è rendere più semplice e rapido richiamare queste personalizzazioni direttamente dentro le conversazioni, senza passaggi macchinosi. È lo stesso approccio che Google aveva già proposto su Chrome ad aprile e che adesso viene esteso anche all’assistente, così da uniformare l’esperienza tra i due servizi.

In altre parole la sostanza resta quella che gli utenti conoscono già: indicare a Gemini come comportarsi in base al contesto, che si tratti di un compito ricorrente o di una necessità particolare. Cambia la cornice, più snella e integrata nel flusso del dialogo con l’intelligenza artificiale, mentre il cuore del meccanismo rimane lo stesso introdotto con le Gems due anni fa. Il conto alla rovescia è comunque già partito. L’avviso nel Gems Manager fissa l’inizio della transizione al 17 novembre 2026 e, fino a quel momento, tutte le Gems create dagli utenti resteranno pienamente utilizzabili, in attesa di essere convertite automaticamente nelle nuove Skills.

Fonte: TecnoAndroid